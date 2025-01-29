Солдатів у рф за відмову продовжувати контракт відправляють на Курський напрямок - АТЕШ

У рф солдатів відправляють на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт, передає УНН із посиланням на АТЕШ.

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Агент "АТЕШ" у складі зс рф повідомляє про тиск на солдатів з боку командування в 64-й ОМСБр.

"Військовослужбовців масово змушують підписувати контракт щонайменше на 3 роки, а тих, хто відмовляється будуть переводити на Курський напрямок. При цьому командування непрозоро натякає, чим там закінчиться їхній шлях — "обнулення" у м'ясних штурмах", - йдеться у повідомленні.

Партизани закликали солдатів 64-го ОМСБр боротися зі злочинними командирами.

російські військові калічать себе, щоб не воювати проти України - "АТЕШ"