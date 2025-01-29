Солдатів у рф за відмову продовжувати контракт відправляють на Курський напрямок - АТЕШ
Київ • УНН
У 64-й ОМСБр рф командування тисне на солдатів, змушуючи підписати трирічний контракт. Тих, хто відмовляється, переводять на Курський напрямок, де їх чекають "м'ясні штурми".
У рф солдатів відправляють на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт, передає УНН із посиланням на АТЕШ.
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Агент "АТЕШ" у складі зс рф повідомляє про тиск на солдатів з боку командування в 64-й ОМСБр.
"Військовослужбовців масово змушують підписувати контракт щонайменше на 3 роки, а тих, хто відмовляється будуть переводити на Курський напрямок. При цьому командування непрозоро натякає, чим там закінчиться їхній шлях — "обнулення" у м'ясних штурмах", - йдеться у повідомленні.
Партизани закликали солдатів 64-го ОМСБр боротися зі злочинними командирами.
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