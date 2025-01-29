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Солдатів у рф за відмову продовжувати контракт відправляють на Курський напрямок - АТЕШ

Солдатів у рф за відмову продовжувати контракт відправляють на Курський напрямок - АТЕШ

Київ • УНН

 • 29211 перегляди

У 64-й ОМСБр рф командування тисне на солдатів, змушуючи підписати трирічний контракт. Тих, хто відмовляється, переводять на Курський напрямок, де їх чекають "м'ясні штурми".

У рф солдатів відправляють на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт, передає УНН із посиланням на АТЕШ.

Деталі

Агент "АТЕШ" у складі зс рф повідомляє про тиск на солдатів з боку командування в 64-й ОМСБр.

"Військовослужбовців масово змушують підписувати контракт щонайменше на 3 роки, а тих, хто відмовляється будуть переводити на Курський напрямок. При цьому командування непрозоро натякає, чим там закінчиться їхній шлях — "обнулення" у м'ясних штурмах", - йдеться у повідомленні.

Партизани закликали солдатів 64-го ОМСБр боротися зі злочинними командирами. 

російські військові калічать себе, щоб не воювати проти України - "АТЕШ"28.01.25, 07:00 • 30732 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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