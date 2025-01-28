російські військові калічать себе, щоб не воювати проти України - "АТЕШ"

Серед військовослужбовців 61 окремої бригади морської піхоти Збройних сил рф зросла кількість випадків самокаліцтв. Таким чином росіяни намагаються уникнути участі у штурмах островів Дніпра в Херсонській області. Про це інформує УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" в Telegram.

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Як повідомили агенти руху, є інформація про випадки навмисного перелому кінцівок та навіть стрільби в себе.

За інформацією "АТЕШ", мета таких вчинків – видати самокаліцтво за бойове поранення та потрапити в госпіталь якомога далі від лінії фронту.

Солдатам доводиться йти на відчайдушні заходи, щоб уникнути участі в штурмах островів на Херсонщині. Жорстокі умови життя, величезні втрати та відсутність перспектив на успіх змушують їх шукати будь-які способи ухилитися від участі в бойових діях - йдеться у дописі.

Партизани продовжують отримувати дані про критичний моральний стан у підрозділах армії рф. Зазначається, що це доводить, що агресія рф проти України стає нестерпним випробуванням для російських солдатів.

Нагадаємо

Агент руху "АТЕШ" з числа військовослужбовців 61-ї ОБМП повідомив про різке погіршення ситуації у підрозділі. За його словами, командири офіцерського та сержантського складу стали катувати всіх військовослужбовців, які відмовляються підкорятися самогубним наказам.

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