российские военные калечат себя, чтобы не воевать против Украины - "АТЕШ"
Киев • УНН
В 61-й бригаде морской пехоты рф возросло количество случаев самоповреждений среди военных. Солдаты намеренно калечат себя, чтобы избежать участия в штурмах островов на Днепре в Херсонской области.
Среди военнослужащих 61 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ возросло количество случаев самоповреждений. Таким образом россияне пытаются избежать участия в штурмах островов Днепра в Херсонской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.
Детали
Как сообщили агенты движения, есть информация о случаях намеренного перелома конечностей и даже стрельбы в себя.
По информации "АТЕШ", цель таких поступков - выдать самокалечение за боевое ранение и попасть в госпиталь как можно дальше от линии фронта.
Солдатам приходится идти на отчаянные меры, чтобы избежать участия в штурмах островов на Херсонщине. Жестокие условия жизни, огромные потери и отсутствие перспектив на успех заставляют их искать любые способы уклониться от участия в боевых действиях
Партизаны продолжают получать данные о критическом моральном состоянии в подразделениях армии рф. Отмечается, что это доказывает, что агрессия рф против Украины становится невыносимым испытанием для российских солдат.
Напомним,
Агент движения "АТЕШ" из числа военнослужащих 61-й ОБМП сообщил о резком ухудшении ситуации в подразделении. По его словам, командиры офицерского и сержантского состава стали пытать всех военнослужащих, которые отказываются подчиняться самоубийственным приказам.
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