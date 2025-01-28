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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские военные калечат себя, чтобы не воевать против Украины - "АТЕШ"

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В 61-й бригаде морской пехоты рф возросло количество случаев самоповреждений среди военных. Солдаты намеренно калечат себя, чтобы избежать участия в штурмах островов на Днепре в Херсонской области.

Среди военнослужащих 61 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ возросло количество случаев самоповреждений. Таким образом россияне пытаются избежать участия в штурмах островов Днепра в Херсонской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ" в Telegram.

Детали 

Как сообщили агенты движения, есть информация о случаях намеренного перелома конечностей и даже стрельбы в себя. 

По информации "АТЕШ", цель таких поступков - выдать самокалечение за боевое ранение и попасть в госпиталь как можно дальше от линии фронта.

Солдатам приходится идти на отчаянные меры, чтобы избежать участия в штурмах островов на Херсонщине. Жестокие условия жизни, огромные потери и отсутствие перспектив на успех заставляют их искать любые способы уклониться от участия в боевых действиях

- говорится в сообщении. 

Партизаны продолжают получать данные о критическом моральном состоянии в подразделениях армии рф. Отмечается, что это доказывает, что агрессия рф против Украины становится невыносимым испытанием для российских солдат.

Напомним,

Агент движения "АТЕШ" из числа военнослужащих 61-й ОБМП сообщил о резком ухудшении ситуации в подразделении. По его словам, командиры офицерского и сержантского состава стали пытать всех военнослужащих, которые отказываются подчиняться самоубийственным приказам.

Оккупанты превратили санаторий в Евпатории в военную базу: что там происходит - "АТЕШ"25.01.25, 08:07 • 30665 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
ukrainaУкраина
khersonХерсон

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