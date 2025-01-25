Оккупанты превратили санаторий в Евпатории в военную базу: что там происходит - "АТЕШ"
Киев • УНН
Во временно оккупированной Евпатории вражеские военные обустроили базу на территории санатория. На объекте сосредоточена военная техника и боеприпасы, а побережье укреплено огневыми точками.
Во временно оккупированной Евпатории обнаружен очередной пример использования оккупационными войсками гражданских объектов в военных целях. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
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Следовательно, агент "АТЕШ" сообщил, что российские военные скрыто обустроили базу на территории санатория.
Этот объект стал местом сосредоточения военной техники, вооружения и боеприпасов. Охрана территории усилена, а побережье дополнительно укреплено огневыми точками.
Стоит отметить, что подобные действия создают угрозу для жителей города, ведь военное присутствие в жилых районах значительно повышает риски для мирного населения.
Оккупанты окапываются на пляжах Крыма: "АТЕШ" разведал укрепления вблизи Евпатории23.01.25, 11:00 • 25591 просмотр