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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты превратили санаторий в Евпатории в военную базу: что там происходит - "АТЕШ"

Оккупанты превратили санаторий в Евпатории в военную базу: что там происходит - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

 • 7153 просмотра

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Во временно оккупированной Евпатории вражеские военные обустроили базу на территории санатория. На объекте сосредоточена военная техника и боеприпасы, а побережье укреплено огневыми точками.

Во временно оккупированной Евпатории обнаружен очередной пример использования оккупационными войсками гражданских объектов в военных целях. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Следовательно, агент "АТЕШ" сообщил, что российские военные скрыто обустроили базу на территории санатория.

Этот объект стал местом сосредоточения военной техники, вооружения и боеприпасов. Охрана территории усилена, а побережье дополнительно укреплено огневыми точками.

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Стоит отметить, что подобные действия создают угрозу для жителей города, ведь военное присутствие в жилых районах значительно повышает риски для мирного населения.

Оккупанты окапываются на пляжах Крыма: "АТЕШ" разведал укрепления вблизи Евпатории23.01.25, 11:00 • 25591 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
yevpatoriyaЕвпатория
krymКрым
ukrainaУкраина

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