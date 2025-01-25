Окупанти перетворили санаторій у Євпаторії на військову базу: що там відбувається - "АТЕШ"

У тимчасово окупованій Євпаторії виявлено черговий приклад використання окупаційними військами цивільних об’єктів у військових цілях. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

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Відтак, агент "АТЕШ" поінформував, що російські військові приховано облаштували базу на території санаторію.

Цей об’єкт став місцем зосередження військової техніки, озброєння та боєприпасів. Охорона території посилена, а узбережжя додатково укріплено вогневими точками.

Варто зазначити, що подібні дії створюють загрозу для мешканців міста, адже військова присутність у житлових районах значно підвищує ризики для мирного населення.

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