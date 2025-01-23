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Окупанти окопуються на пляжах Криму: "АТЕШ" розвідав укріплення поблизу Євпаторії

Окупанти окопуються на пляжах Криму: "АТЕШ" розвідав укріплення поблизу Євпаторії

Київ • УНН

 • 27197 перегляди

Рух "АТЕШ" виявив активне будівництво фортифікацій та окопів на узбережжі біля Євпаторії в окупованому Криму. Агенти руху повідомляють про нові укріплення та бліндажі, а також місця дислокації російських військових.

Рух "АТЕШ" зафіксував активне зведення окупантами фортифікацій на прибережній лінії поблизу Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє "АТЕШ" в Telegram, пише УНН.

Деталі 

"Окупанти готуються до десанту СОУ та окопуються на пляжах у Криму", - повідомляє "АТЕШ", вказавши, що агенти руху провели розвідку фортифікацій.

Зокрема, як зазначається, на прибережній лінії біля Євпаторії окупантами будуються укріплення, бліндажі та окопи. Також агенти "АТЕШ" фіксують місця розміщення особового складу.

"Такі об'єкти охороняються, підходи до пляжів перекриті. Але це не є проблемою для нас, адже наші агенти є як серед місцевих жителів, так і серед військовослужбовців зс рф, які усвідомлюють усю злочинність війни путінського режиму проти України", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що окупанти встановлюють нові морські загородження в Балаклавській бухті для захисту від атак безпілотників. Відновлено роботу підземної бази підводних човнів 825ГТС, яка раніше була музеєм.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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