Агресор посилює оборону Балаклавської бухти та відновлює секретну базу в Криму - "АТЕШ"

Загарбники активізували роботи на Балаклавській бухті в Криму, збільшуючи інженерні укріплення, спрямовані на захист від потенційних атак за допомогою безпілотних катерів та диверсійних груп. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

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Нові загородження на морі є частиною заходів для зміцнення оборонних позицій у цьому стратегічно важливому районі.

Також повідомляється, що окупанти відновили використання підземної бази підводних човнів, яка до цього функціонувала як музей. Цей об'єкт, відомий як 825ГТС, є важливим підземним комплексом для зберігання та обслуговування підводних суден, і тепер він знову застосовується для військових цілей, посилюючи військову присутність у регіоні.

Нагадаємо

Біля Федорівки в тимчасово окупованому Криму виявлено нові оборонні позиції росіян із засобами РЕБ. Партизанський рух "АТЕШ" передав координати та інформацію про військові об'єкти Силам оборони України.

Окупанти почали ще більше посилювати ППО в окупованому Криму - "АТЕШ"