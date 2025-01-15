Окупанти почали ще більше посилювати ППО в окупованому Криму - "АТЕШ"
Київ • УНН
Біля Федорівки в окупованому Криму виявлено нові оборонні позиції росіян із засобами РЕБ. Партизанський рух "АТЕШ" передав координати та інформацію про військові об'єкти Силам оборони України.
Партизани виявили нові оборонні позиції росіян біля населеного пункту Федорівка, що у тимчасово окупованому Криму. Окупанти обладнують засобами РЕБ і готують вогневі точки для боротьби з дронами. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.
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Зазначається, щол через збільшення частоти успішних атак українських дронів по військових об'єктах, окупанти в Криму намагаються посилити засоби ППО.
Свої позиції вони намагаються маскувати, але від місцевих жителів складно щось приховати. Тим паче коли в раніше непримітних місцях з'являються блокпости, рухається техніка і військові. А до таких об'єктів у наших агентів особливий інтерес,
Партизани також розповіли, що усю інформацію про позиції, переміщення та озброєння разом із детальними координатами передано Силам оборони України.
Нагадаємо
На військовому аеродромі поблизу Сімферополя зафіксовано суттєве посилення систем ППО, включаючи С-400 та радіолокаційне обладнання. Це послаблює оборонні позиції окупантів на інших ділянках.