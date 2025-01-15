Окупанти почали ще більше посилювати ППО в окупованому Криму - "АТЕШ"

Партизани виявили нові оборонні позиції росіян біля населеного пункту Федорівка, що у тимчасово окупованому Криму. Окупанти обладнують засобами РЕБ і готують вогневі точки для боротьби з дронами. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

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Зазначається, щол через збільшення частоти успішних атак українських дронів по військових об'єктах, окупанти в Криму намагаються посилити засоби ППО.

Свої позиції вони намагаються маскувати, але від місцевих жителів складно щось приховати. Тим паче коли в раніше непримітних місцях з'являються блокпости, рухається техніка і військові. А до таких об'єктів у наших агентів особливий інтерес,