рф значно посилила ППО на військовому аеродромі біля Сімферополя - "АТЕШ"

У Криму зафіксовано суттєве посилення систем протиповітряної оборони на військовому аеродромі поблизу Сімферополя, який використовується як ключовий логістичний вузол та база для російської авіації. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.

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На цій території спостерігається концентрація сучасних комплексів С-400 та радіолокаційного обладнання.

Розміщення додаткових засобів ППО свідчить про спроби окупантів захистити стратегічні об’єкти на півострові. Однак такі дії послаблюють оборонні позиції на інших ділянках, залишаючи їх менш захищеними.

Подібна тактика демонструє складнощі, з якими стикається ворог, і підкреслює значення Криму як опорного пункту для забезпечення військових операцій на півдні.

"АТЕШ" виявив ядерну частину управління Міноборони рф на Далекому Сході