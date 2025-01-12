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"АТЕШ" виявив ядерну частину управління Міноборони рф на Далекому Сході

Київ • УНН

 • 57383 перегляди

Партизанський рух "АТЕШ" виявив засекречену військову частину 36199 у місті Фокіно. Об'єкт входить до складу 12-го Головного управління Міноборони рф, що відповідає за ядерне забезпечення.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели розвідку на секретному об'єкті Міністерства оборони рф, розташованому в містечку фокіно Приморського краю. Пише "Атеш", передає УНН.

Деталі

Згідно з документами, до яких вдалося отримати доступ, цей об'єкт належить до військової частини 36199, яка включена до списку засекречених підрозділів.

Ця частина входить до складу 12-го Головного управління Міністерства оборони РФ, яке відповідає за ядерне забезпечення. Російські окупанти намагаються приховати діяльність цього об'єкта, поширюючи фальшиву інформацію, що там розташована частина вч 73750, але це не відповідає дійсності. З документів відомо, що всі військовослужбовці цієї частини отримують надбавки за секретність, що свідчить про її важливу роль у забезпеченні Тихоокеанського флоту рф,

- йдеться у повідомленні.

Фокіно є закритим адміністративно-територіальним утворенням, що підкреслює високий рівень секретності і важливість цього об'єкта. Ймовірно, на базі цієї частини можуть зберігатися балістичні ракети, склади або розподільчі пункти для арсеналу Тихоокеанського флоту та його стратегічних підрозділів.

Нагадаємо

"АТЕШ" виявив будівництво нових вогневих точок на набережній Євпаторії.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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