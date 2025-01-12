"АТЭШ" обнаружил ядерную часть управления Минобороны рф на Дальнем Востоке
Киев • УНН
Партизанское движение "АТЕШ" обнаружило засекреченную воинскую часть 36199 в городе Фокино. Объект входит в состав 12-го Главного управления Минобороны рф, отвечающего за ядерное обеспечение.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку на секретном объекте Министерства обороны рф, расположенном в городке Фокино Приморского края. Пишет "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Согласно документам, к которым удалось получить доступ, этот объект относится к воинской части 36199, которая включена в список засекреченных подразделений.
Эта часть входит в состав 12-го Главного управления Министерства обороны РФ, которое отвечает за ядерное обеспечение. Российские оккупанты пытаются скрыть деятельность этого объекта, распространяя фальшивую информацию, что там расположена часть вч 73750, но это не соответствует действительности. Из документов известно, что все военнослужащие этой части получают надбавки за секретность, что свидетельствует о ее важной роли в обеспечении Тихоокеанского флота рф,
Фокино является закрытым административно-территориальным образованием, что подчеркивает высокий уровень секретности и важность этого объекта. Вероятно, на базе этой части могут храниться баллистические ракеты, склады или распределительные пункты для арсенала Тихоокеанского флота и его стратегических подразделений.
Напомним
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