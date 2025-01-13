рф значительно усилила ПВО на военном аэродроме возле Симферополя - «АТЕШ»
Киев • УНН
На военном аэродроме вблизи Симферополя зафиксировано существенное усиление систем ПВО, включая С-400 и радиолокационное оборудование. Это ослабляет оборонительные позиции оккупантов на других участках.
В Крыму зафиксировано существенное усиление систем противовоздушной обороны на военном аэродроме вблизи Симферополя, который используется как ключевой логистический узел и база для российской авиации. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
Детали
На этой территории наблюдается концентрация современных комплексов С-400 и радиолокационного оборудования.
Размещение дополнительных средств ПВО свидетельствует о попытках оккупантов защитить стратегические объекты на полуострове. Однако такие действия ослабляют оборонительные позиции на других участках, оставляя их менее защищенными.
Подобная тактика демонстрирует сложности, с которыми сталкивается враг, и подчеркивает значение Крыма как опорного пункта для обеспечения военных операций на юге.
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