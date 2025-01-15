Оккупанты начали еще больше усиливать ПВО в оккупированном Крыму - "АТЕШ"
Киев • УНН
Возле Федоровки в оккупированном Крыму обнаружены новые оборонительные позиции россиян со средствами РЭБ. Партизанское движение "АТЕШ" передало координаты и информацию о военных объектах Силам обороны Украины.
Партизаны обнаружили новые оборонительные позиции россиян возле населенного пункта Федоровка, что во временно оккупированном Крыму. Оккупанты оборудуют средствами РЭБ и готовят огневые точки для борьбы с дронами. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
Отмечается, что из-за увеличения частоты успешных атак украинских дронов по военным объектам, оккупанты в Крыму пытаются усилить средства ПВО.
Свои позиции они пытаются маскировать, но от местных жителей сложно что-то скрыть. Тем более когда в ранее неприметных местах появляются блокпосты, движется техника и военные. А к таким объектам у наших агентов особый интерес,
Партизаны также рассказали, что вся информация о позициях, перемещении и вооружении вместе с детальными координатами передана Силам обороны Украины.
Напомним
На военном аэродроме вблизи Симферополя зафиксировано существенное усиление систем ПВО, включая С-400 и радиолокационное оборудование. Это ослабляет оборонительные позиции оккупантов на других участках.