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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты начали еще больше усиливать ПВО в оккупированном Крыму - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

 • 6352 просмотра

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Возле Федоровки в оккупированном Крыму обнаружены новые оборонительные позиции россиян со средствами РЭБ. Партизанское движение "АТЕШ" передало координаты и информацию о военных объектах Силам обороны Украины.

Партизаны обнаружили новые оборонительные позиции россиян возле населенного пункта Федоровка, что во временно оккупированном Крыму. Оккупанты оборудуют средствами РЭБ и готовят огневые точки для борьбы с дронами. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что из-за увеличения частоты успешных атак украинских дронов по военным объектам, оккупанты в Крыму пытаются усилить средства ПВО.

Свои позиции они пытаются маскировать, но от местных жителей сложно что-то скрыть. Тем более когда в ранее неприметных местах появляются блокпосты, движется техника и военные. А к таким объектам у наших агентов особый интерес,

- говорится в сообщении.

Партизаны также рассказали, что вся информация о позициях, перемещении и вооружении вместе с детальными координатами передана Силам обороны Украины.

Напомним

На военном аэродроме вблизи Симферополя зафиксировано существенное усиление систем ПВО, включая С-400 и радиолокационное оборудование. Это ослабляет оборонительные позиции оккупантов на других участках.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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