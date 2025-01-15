Оккупанты начали еще больше усиливать ПВО в оккупированном Крыму - "АТЕШ"

Партизаны обнаружили новые оборонительные позиции россиян возле населенного пункта Федоровка, что во временно оккупированном Крыму. Оккупанты оборудуют средствами РЭБ и готовят огневые точки для борьбы с дронами. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что из-за увеличения частоты успешных атак украинских дронов по военным объектам, оккупанты в Крыму пытаются усилить средства ПВО.

Свои позиции они пытаются маскировать, но от местных жителей сложно что-то скрыть. Тем более когда в ранее неприметных местах появляются блокпосты, движется техника и военные. А к таким объектам у наших агентов особый интерес,