Агрессор усиливает оборону Балаклавской бухты и восстанавливает секретную базу в Крыму - "АТЕШ"

Захватчики активизировали работы на Балаклавской бухте в Крыму, увеличивая инженерные укрепления, направленные на защиту от потенциальных атак с помощью беспилотных катеров и диверсионных групп. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Новые заграждения на море являются частью мер по укреплению оборонительных позиций в этом стратегически важном районе.

Также сообщается, что оккупанты возобновили использование подземной базы подводных лодок, которая до этого функционировала как музей. Этот объект, известный как 825ГТС, является важным подземным комплексом для хранения и обслуживания подводных судов, и теперь он снова применяется для военных целей, усиливая военное присутствие в регионе.

Напомним,

Возле Федоровки во временно оккупированном Крыму обнаружены новые оборонительные позиции россиян со средствами РЭБ. Партизанское движение "АТЕШ" передало координаты и информацию о военных объектах Силам обороны Украины.

Оккупанты начали еще больше усиливать ПВО в оккупированном Крыму - "АТЕШ"