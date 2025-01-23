Оккупанты окапываются на пляжах Крыма: «АТЕШ» разведал укрепления вблизи Евпатории

Движение «АТЕШ» зафиксировало активное возведение оккупантами фортификаций на прибрежной линии вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает «АТЕШ» в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Оккупанты готовятся к десанту СОУ и окапываются на пляжах в Крыму», - сообщает „АТЕШ“, указав, что агенты движения провели разведку фортификаций.

В частности, как отмечается, на прибрежной линии возле Евпатории оккупантами строятся укрепления, блиндажи и окопы. Также агенты АТЕШ фиксируют места размещения личного состава.

«Такие объекты охраняются, подходы к пляжам перекрыты. Но это не является проблемой для нас, ведь наши агенты есть как среди местных жителей, так и среди военнослужащих ВС РФ, которые осознают всю преступность войны путинского режима против Украины», - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН писал, что оккупанты устанавливают новые морские заграждения в Балаклавской бухте для защиты от атак беспилотников. Возобновлена работа подземной базы подводных лодок 825ГТС, которая ранее была музеем.