Оккупанты окапываются на пляжах Крыма: «АТЕШ» разведал укрепления вблизи Евпатории

ukenru
Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
09:43 • 1480 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
06:26 • 83668 просмотра

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)
22 января, 19:02 • 111319 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев считает безосновательным его арест и опроверг утверждение прокурора о возможных рисках (Видео)

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине
22 января, 16:47 • 116738 просмотра

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
22 января, 14:12 • 119958 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
22 января, 11:37 • 119963 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
22 января, 11:07 • 146172 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
22 января, 09:59 • 112018 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
22 января, 09:49 • 109722 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Эксклюзив
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
22 января, 07:26 • 149758 просмотра

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп подписал указ, которым признает хуситов "террористами"

Трамп подписал указ, которым признает хуситов "террористами"

23 января, 00:27 • 84386 просмотра
КНДР потеряла в Курской области рф около тысячи военных

КНДР потеряла в Курской области рф около тысячи военных

23 января, 00:42 • 103829 просмотра
"Укрзализныця" запускает новые ночные поезда из Закарпатья и Прикарпатья во Львов и Киев

"Укрзализныця" запускает новые ночные поезда из Закарпатья и Прикарпатья во Львов и Киев

23 января, 01:06 • 104953 просмотра
Зеленский назвал условия для переговоров с рф

Зеленский назвал условия для переговоров с рф

23 января, 01:46 • 103850 просмотра
россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

россия может напасть на страны НАТО в ближайшие пять лет - Писториус

23 января, 03:04 • 103006 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 146170 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 146375 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 149757 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 158683 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 175373 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

08:12 • 24821 просмотра
Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

22 января, 16:22 • 104174 просмотра
Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

22 января, 15:23 • 104851 просмотра
Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

22 января, 14:03 • 106207 просмотра
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 146359 просмотра
Актуальное
Оккупанты окапываются на пляжах Крыма: «АТЕШ» разведал укрепления вблизи Евпатории

Оккупанты окапываются на пляжах Крыма: «АТЕШ» разведал укрепления вблизи Евпатории

Киев  •  УНН

 • 6382 просмотра

Read in English

Движение «АТЕШ» обнаружило активное строительство фортификаций и окопов на побережье возле Евпатории в оккупированном Крыму. Агенты движения сообщают о новых укреплениях и блиндажах, а также местах дислокации российских военных.

Движение «АТЕШ» зафиксировало активное возведение оккупантами фортификаций на прибрежной линии вблизи Евпатории во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает «АТЕШ» в Telegram, пишет УНН.

Детали 

«Оккупанты готовятся к десанту СОУ и окапываются на пляжах в Крыму», - сообщает „АТЕШ“, указав, что агенты движения провели разведку фортификаций.

В частности, как отмечается, на прибрежной линии возле Евпатории оккупантами строятся укрепления, блиндажи и окопы. Также агенты АТЕШ фиксируют места размещения личного состава.

«Такие объекты охраняются, подходы к пляжам перекрыты. Но это не является проблемой для нас, ведь наши агенты есть как среди местных жителей, так и среди военнослужащих ВС РФ, которые осознают всю преступность войны путинского режима против Украины», - говорится в сообщении.

Напомним 

Ранее УНН писал, что оккупанты устанавливают новые морские заграждения в Балаклавской бухте для защиты от атак беспилотников. Возобновлена работа подземной базы подводных лодок 825ГТС, которая ранее была музеем.

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
krymКрым
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы