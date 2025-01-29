Солдат в рф за отказ продлевать контракт отправляют на Курское направление - АТЕШ
Киев • УНН
В 64-й ОМСБр рф командование давит на солдат, заставляя подписать трехлетний контракт. Тех, кто отказывается, переводят на Курское направление, где их ждут "мясные штурмы".
В рф солдат отправляют на Курское направление за отказ продлевать контракт, передает УНН со ссылкой на АТЕШ.
Детали
Агент «АТЕШ» в составе ссс рф сообщает о давлении на солдат со стороны командования в 64-й ОМСБр.
«Военнослужащих массово заставляют подписывать контракт минимум на 3 года, а тех, кто отказывается будут переводить на Курское направление. При этом командование непрозрачно намекает, чем там закончится их путь - «обнуление» в мясных штурмах», - говорится в сообщении.
Партизаны призвали солдат 64-го ОМСБр бороться с преступными командирами.
российские военные калечат себя, чтобы не воевать против Украины - "АТЕШ"28.01.25, 07:00 • 28972 просмотра