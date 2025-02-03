В рф хотят упростить призыв солдат с психозами, гипертонией и сифилисом - Astra

В минобороны рф подготовили поправки, которые упростят призыв солдат с психозами, гипертонией и сифилисом, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Военное ведомство рф подготовило изменения в "Положение о военно-врачебной экспертизе", которые в случае принятия облегчат призыв в армию солдат, страдающих определенными заболеваниями. На это обратили внимание в "Движении сознательных отказников".

Судя по документам, сегодня, например, призывники с первичным, вторичным и скрытым сифилисом освобождаются от службы по категории "В" (ограниченно годный, не подлежит призыву в мирное время). Но в случае принятия поправок, ребята с этими болезнями будут получать категорию "Б" (годен с незначительными ограничениями).

Также призывники с умеренно выраженными, кратковременными эндогенными психозами и резко выраженными невротическими психозами, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами и расстройствами настроения будут получать категорию "В" вместо "Д" (не годен к военной службе).

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"Одно из ключевых нововведений - продление срока действия заключений военно-врачебной экспертизы на период мобилизации или военного времени. Это фактически означает, что признанные непригодными к службе военнослужащие будут вынуждены оставаться в армии до окончания таких периодов, даже если их состояние требует немедленного увольнения", - отметили в „Движении сознательных отказников".

Также в организации отметили, что исключено важное положение о том, что болезнь, которая возникла до поступления на службу, но обострилась в армии, могла учитываться при принятии решения о пригодности. Теперь такая ситуация формально не будет рассматриваться как основание для медицинского заключения.

В пояснительной записке утверждается, что поправки разработаны "с целью совершенствования системы медицинского осмотра военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции", а также требований состояния здоровья военных.

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