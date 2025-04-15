Наслідки вчорашньої атаки рф на Одесу: рятувальники шукають під завалами ще двох маленьких дітей

Рятувальники шукають ще двох маленьких дітей під завалами після російської атаки на Одесу, яка забрала життя вже 10 людей, в тому числі 3 дітей.