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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 5148 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 4316 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 8050 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30658 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161262 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139386 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142126 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136371 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136142 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196737 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 5042 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

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14 квітня, 09:26 • 111568 перегляди

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Серед окупантів зростає кількість загиблих через "відпустки" - "АТЕШ"

У 70-му мотострілецькому полку рф збільшується число загиблих і зниклих військових під час неофіційних виїздів. Командування посилило контроль за пересуванням особового складу через інциденти.

Війна • 3 лютого, 21:21 • 27368 перегляди

Атака рф на Одесу балістичною ракетою: 19 постраждалих, 6 - ушпиталених

Внаслідок удару балістичної ракети по центру Одеси постраждало 19 осіб, шестеро з них госпіталізовано. Пошкоджено два навчальних заклади, школу та приміщення університету.

Війна • 25 листопада, 09:49 • 15559 перегляди

Обстріл на Одещині: двоє осіб перебувають у стабільно важкому стані

Внаслідок ракетного удару рф по Одесі загинула 1 людина, 8 поранено. Пошкоджено 2 цивільні судна, що може перешкодити зерновій ініціативі України, яка годує 400 млн людей у 70 країнах.

Війна • 14 жовтня, 16:00 • 14960 перегляди

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки рф на Одещині зросла до 16 осіб

Ворог атакував Ізмаїльський район Одеської області. Загинуло 3 людини, поранено 16 осіб, включаючи 3-річну дитину, пошкоджено будівлі та автівки.

Війна • 27 вересня, 07:09 • 15793 перегляди

Інспекція психлікарень на Одещині: обласна влада розповіла деталі

Олександр Харлов відвідав обласну психіатричну лікарню №4, де тривають ремонтні роботи. Він відзначив покращення умов для пацієнтів, але вказав на нестачу ліжко-місць через ремонт.

Суспільство • 19 вересня, 10:44 • 14665 перегляди

Окупанти влаштували блокаду жителям сіл на ТОТ Запоріжжя – Оріхівська МВА

Російські військові заблокували жителів окупованих сіл Нестерянка, Копані та Мирне на Запоріжжі. Люди не отримують гуманітарну допомогу, їх не випускають з окупації та щодня обстрілюють.

Суспільство • 19 вересня, 07:46 • 17023 перегляди

Зеленський змінив очільника Токмацької МВА

Президент України змінив керівництво Токмацької міської військової адміністрації Запорізької області. Роман Молодецький призначений новим начальником, замінивши Олександра Чуба на цій посаді.

Війна • 14 серпня, 11:16 • 115244 перегляди

У Києві СБУ затримала резидентку російського гру завдяки власному "подвійному агенту"

У Києві затримано резидентку російського ГРУ, яка координувала підпали військових авто. СБУ викрила її за допомогою власного подвійного агента, якого раніше завербували для підпалів.

Війна • 9 серпня, 07:39 • 48821 перегляди

Нічна атака рф по Одесі: в лікарні у складному стані перебуває 32-річний чоловік

Росія завдала ракетного удару по Одесі, в результаті якого 14 людей отримали поранення, а 32-річний чоловік перебуває у важкому стані після операцій.

Війна • 2 травня, 09:26 • 23304 перегляди

Атака на портову інфраструктуру Одещини: рятувальники вже майже добу намагаються ліквідувати пожежу

Під час ракетних ударів росіяни влучили по портовій інфраструктурі внаслідок чого розпочалась масштабна пожежа. Наразі рятувальники вже майже добу намагаються ліквідувати займання.

Війна • 20 квітня, 11:46 • 65529 перегляди

Ворог намагається знищити всю інфраструктуру Одещини, але ми тримаємося - ОВА

Незважаючи на спроби росії зруйнувати українську інфраструктуру, Одеська область продовжує функціонувати, підприємства працюють, а жителі готуються до пляжного сезону.

Суспільство • 19 квітня, 15:22 • 27285 перегляди

Після "виборів" ворог продовжує примусову паспортизацію на ТОТ - Федоров

Окупаційна російська влада посилює примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, визначивши 1 липня крайнім терміном для отримання російського паспорта.

Війна • 4 квітня, 15:21 • 26808 перегляди

На ТОТ Запорізької області загарбники планують призов мешканців у армію росії, посилюються фільтраційні заходи – очільник Запорізької ОВА

Після путінських фейкових "виборів" російські окупанти планують примусово призвати до збройних сил рф максимальну кількість мешканців окупованої частини Запорізької області. З цією метою посилюються фільтраційні заходи у Токмаку, Бердянську та Мелітополі та інших населених пунктах ТОТ.

Війна • 4 квітня, 14:34 • 32996 перегляди

На Бердянський напрямок фіксують велике перекидання ворожої техніки - Андрющенко

Російські війська перекидають велику кількість техніки та військ, включаючи штурмові, інженерні та логістичні підрозділи, в напрямку Бердянська та Приморська Запорізької області з окупованого Маріуполя.

Війна • 27 березня, 06:54 • 27959 перегляди

У Маріуполі пролунали вибухи - Андрющенко

У суботу, 23 березня, в окупованому Маріуполі Запорізької області сталися вибухи, найгучніші з яких пролунали в Кальміуському районі.

Війна • 23 березня, 12:31 • 100975 перегляди

Федоров: сьогодні було гучно у Токмаку та Бердянську біля аеродрому, де ворог накопичує техніку та боєприпаси

Вибух стався біля аеродрому в окупованому Бердянську Запорізької області, де російські війська накопичують військову техніку та боєприпаси, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації.

Війна • 12 березня, 13:52 • 26447 перегляди

У районі Маріуполя зафіксували роботу ворожої ППО - Андрющенко

У Маріупольському районі Донецької області працювала ворожа ППО.

Війна • 8 березня, 09:20 • 27181 перегляди

В Мелітополі вибухнув склад із боєприпасами окупантів, в Токмаку було "гучно" біля військової бази рф - Федоров

У Мелітополі вибухнув склад з боєприпасами окупантів, а біля російської військової бази в Токмаку пролунав гучний вибух.

Війна • 8 березня, 08:09 • 28324 перегляди

Британія передасть Україні техніку для розмінування: у квітні очікується найбільший конвой

Британія передасть Україні техніку для розмінування: у квітні очікується найбільший конвой.

Політика • 8 березня, 07:00 • 22880 перегляди

Наслідки вчорашньої атаки рф на Одесу: рятувальники шукають під завалами ще двох маленьких дітей

Рятувальники шукають ще двох маленьких дітей під завалами після російської атаки на Одесу, яка забрала життя вже 10 людей, в тому числі 3 дітей.

Суспільство • 3 березня, 13:49 • 34772 перегляди

рф впроваджує тотальний контроль у Мелітополі: безпілотники, запис розмов та металеві огорожі

російські окупаційні війська в Мелітополі використовують безпілотники і запис телефонних розмов для посилення тиску на місцевих жителів і контролюють їх пересування за допомогою відеоспостереження і парканів.

Війна • 29 лютого, 23:33 • 29960 перегляди

Кабмін погодив призначення першого заступника голови Одеської ОВА

Кабінет Міністрів схвалив призначення Олександра Харлова на посаду першого заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.

Політика • 28 лютого, 06:26 • 31511 перегляди

рф будує нові оборонні споруди на тимчасово окупованій території Запорізької області

Росія будує нові укріплення між Токмаком і Мелітополем та між Токмаком і Бердянськом у тимчасово окупованій Запорізькій області України.

Війна • 13 лютого, 15:58 • 26163 перегляди

В окупованому Токмаку Сили оборони ліквідували російських військових

Сили оборони знищили російську військову техніку та особовий склад у Токмаку завдяки влучним артилерійським ударам за підтримки місцевого населення.

Війна • 11 лютого, 19:59 • 31754 перегляди

рф не може сформувати фейкові РАЦСи на окупованих територіях України - Центр нацспротиву

росія не може знайти місцевих фахівців, готових працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану в окупованих Мелітополі, Енергодарі, Пологах і Токмаку.

Війна • 2 лютого, 15:23 • 23710 перегляди

"Вітання для окупантів": у Токмаку повідомляють про гучні вибухи - Федоров

У місті Токмак Запорізької області України пролунали вибухи.

Війна • 31 січня, 10:19 • 18508 перегляди