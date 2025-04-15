У 70-му мотострілецькому полку рф збільшується число загиблих і зниклих військових під час неофіційних виїздів. Командування посилило контроль за пересуванням особового складу через інциденти.
Внаслідок удару балістичної ракети по центру Одеси постраждало 19 осіб, шестеро з них госпіталізовано. Пошкоджено два навчальних заклади, школу та приміщення університету.
Внаслідок ракетного удару рф по Одесі загинула 1 людина, 8 поранено. Пошкоджено 2 цивільні судна, що може перешкодити зерновій ініціативі України, яка годує 400 млн людей у 70 країнах.
Ворог атакував Ізмаїльський район Одеської області. Загинуло 3 людини, поранено 16 осіб, включаючи 3-річну дитину, пошкоджено будівлі та автівки.
Олександр Харлов відвідав обласну психіатричну лікарню №4, де тривають ремонтні роботи. Він відзначив покращення умов для пацієнтів, але вказав на нестачу ліжко-місць через ремонт.
Російські військові заблокували жителів окупованих сіл Нестерянка, Копані та Мирне на Запоріжжі. Люди не отримують гуманітарну допомогу, їх не випускають з окупації та щодня обстрілюють.
Президент України змінив керівництво Токмацької міської військової адміністрації Запорізької області. Роман Молодецький призначений новим начальником, замінивши Олександра Чуба на цій посаді.
У Києві затримано резидентку російського ГРУ, яка координувала підпали військових авто. СБУ викрила її за допомогою власного подвійного агента, якого раніше завербували для підпалів.
Росія завдала ракетного удару по Одесі, в результаті якого 14 людей отримали поранення, а 32-річний чоловік перебуває у важкому стані після операцій.
Під час ракетних ударів росіяни влучили по портовій інфраструктурі внаслідок чого розпочалась масштабна пожежа. Наразі рятувальники вже майже добу намагаються ліквідувати займання.
Незважаючи на спроби росії зруйнувати українську інфраструктуру, Одеська область продовжує функціонувати, підприємства працюють, а жителі готуються до пляжного сезону.
Окупаційна російська влада посилює примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, визначивши 1 липня крайнім терміном для отримання російського паспорта.
Після путінських фейкових "виборів" російські окупанти планують примусово призвати до збройних сил рф максимальну кількість мешканців окупованої частини Запорізької області. З цією метою посилюються фільтраційні заходи у Токмаку, Бердянську та Мелітополі та інших населених пунктах ТОТ.
Російські війська перекидають велику кількість техніки та військ, включаючи штурмові, інженерні та логістичні підрозділи, в напрямку Бердянська та Приморська Запорізької області з окупованого Маріуполя.
У суботу, 23 березня, в окупованому Маріуполі Запорізької області сталися вибухи, найгучніші з яких пролунали в Кальміуському районі.
Вибух стався біля аеродрому в окупованому Бердянську Запорізької області, де російські війська накопичують військову техніку та боєприпаси, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації.
У Маріупольському районі Донецької області працювала ворожа ППО.
У Мелітополі вибухнув склад з боєприпасами окупантів, а біля російської військової бази в Токмаку пролунав гучний вибух.
Британія передасть Україні техніку для розмінування: у квітні очікується найбільший конвой.
Рятувальники шукають ще двох маленьких дітей під завалами після російської атаки на Одесу, яка забрала життя вже 10 людей, в тому числі 3 дітей.
російські окупаційні війська в Мелітополі використовують безпілотники і запис телефонних розмов для посилення тиску на місцевих жителів і контролюють їх пересування за допомогою відеоспостереження і парканів.
Кабінет Міністрів схвалив призначення Олександра Харлова на посаду першого заступника голови Одеської обласної військової адміністрації.
Росія будує нові укріплення між Токмаком і Мелітополем та між Токмаком і Бердянськом у тимчасово окупованій Запорізькій області України.
Сили оборони знищили російську військову техніку та особовий склад у Токмаку завдяки влучним артилерійським ударам за підтримки місцевого населення.
росія не може знайти місцевих фахівців, готових працювати у відділах реєстрації актів цивільного стану в окупованих Мелітополі, Енергодарі, Пологах і Токмаку.
У місті Токмак Запорізької області України пролунали вибухи.