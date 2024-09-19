Окупанти влаштували блокаду жителям сіл на ТОТ Запоріжжя – Оріхівська МВА

У Запорізькій області жителі деяких окупованих населених пунктів перебувають у повній блокаді. Люди не отримують гуманітарну допомогу, а російські військові не випускають жителів з окупації, заявив начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вініченко у коментарі "Радіо Свобода", передає УНН.

На даний час у нас три населених пункти окуповані – це Нестерянка, Копані, Мирне. Залишається там в Нестерянці 78 осіб, у Копанях – 54 людини, у Мирному залишаються дві дитини. На даний час гуманітарна допомога їм не надається. Останній раз це було в серпні – їм привезли крупи і тушонку. Воду люди збирають дощову, переважно харчуються тим, що виросло в городі. Обстрілюються ці населені пункти щодня, дуже багато дронів літає, людей не випускають. Раніше люди могли поїхати до Токмака, а на даний час зробили їм блокаду. Нічим не допомагають і нікуди їх не випускають