Оккупанты устроили блокаду жителям сел на ВОТ Запорожья - Ореховская МВА

В Запорожской области жители некоторых оккупированных населенных пунктов находятся в полной блокаде. Люди не получают гуманитарную помощь, а российские военные не выпускают жителей из оккупации, заявил начальник Ореховской городской военной администрации Николай Виниченко в комментарии «Радио Свобода», передает УНН.

В настоящее время у нас три населенных пункта оккупированы - это Нестерянка, Копани, Мирное. Остается там в Нестерянке 78 человек, в Копанях - 54 человека, в Мирном остаются два ребенка. В настоящее время гуманитарная помощь им не предоставляется. Последний раз это было в августе - им привезли крупы и тушенку. Воду люди собирают дождевую, преимущественно питаются тем, что выросло в огороде. Обстреливаются эти населенные пункты ежедневно, очень много дронов летает, людей не выпускают. Раньше люди могли поехать в Токмак, а в настоящее время сделали им блокаду. Ничем не помогают и никуда их не выпускают - рассказал Николай Виниченко

Начальник МВА указал, что количество российских военных в этих населенных пунктах не уменьшается. Передвигаются оккупанты преимущественно ночью, когда местным запрещено выходить из домов. Также проводят постоянные обыски и проверки гражданских.

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