Оккупанты активно используют боеприпасы с отравляющими веществами, сбрасывают их с беспилотников - Лыховий

Россияне активно используют боеприпасы с отравляющими веществами, которые сбрасывают с коптеров и беспилотников. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, в эфире телемарафона, передает УНН.

"российские войска постоянно используют отравляющие вещества, которые они сбрасывают с коптеров и с БПЛА. За август они сбросили около 200 таких боеприпасов - на всей протяженности линии соприкосновения в операционной зоне ОСГВ "Таврия". Чуть больше это происходит в Запорожской области - за вчера сбросов было 13 с отравляющими веществами", - рассказал Лыховий.

Напомним

россия возобновила штурмовые действия на южных направлениях, и их интенсивность, а также количество обстрелов постепенно возрастают до прежних уровней.