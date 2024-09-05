рф відновила штурмові дії на півдні - Лиховій
Київ • УНН
Росія відновила штурмові дії на південних напрямках України. Інтенсивність атак та кількість обстрілів поступово зростають до попередніх рівнів, хоча поки менші порівняно з Донецьким напрямком.
росія відновила штурмові дії на південних напрямках, і їхня інтенсивність, а також кількість обстрілів поступово зростають до попередніх рівнів.
Про це повідомив Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.
Після відносного затишшя, на південних напрямках інтенсивність штурмових дій з боку противника та кількість російських обстрілів поступово зростає до попередніх показників", - каже Лиховій. За його словами, показники атак менші, якщо порівнювати з Донецьким напрямком. "А вчорашню добу було загалом відбито 7 штурмових дій, а позавчора таких дій було 11
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляло, що російські війська продовжують активно застосовувати різні види озброєння в зоні ОСУВ "Таврія", хоча їхня інтенсивність дещо зменшилась.