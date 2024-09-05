рф возобновила штурмовые действия на юге - Лиховой

россия возобновила штурмовые действия на южных направлениях, и их интенсивность, а также количество обстрелов постепенно возрастают до прежних уровней.

Об этом сообщил Спикер ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, передает УНН.

После относительного затишья, на южных направлениях интенсивность штурмовых действий со стороны противника и количество российских обстрелов постепенно возрастает до предыдущих показателей», - говорит Лиховий. По его словам, показатели атак меньше, если сравнивать с Донецким направлением. «А вчерашние сутки было в целом отражено 7 штурмовых действий, а позавчера таких действий было 11 - сказал Лиховой.

Напомним,

Ранее УНН сообщало, что российские войска продолжают активно применять различные виды вооружения в зоне ОСУВ «Таврия», хотя их интенсивность несколько уменьшилась.