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Немає такого дня, щоб ворог не застосовував КАБи - Лиховій

Немає такого дня, щоб ворог не застосовував КАБи - Лиховій

Київ • УНН

 • 32003 перегляди

Речник ОСУВ "Таврія" повідомив про щоденне використання Росією КАБів та артилерії на півдні України. Інтенсивність обстрілів зменшилась, але ворог активно застосовує БПЛА та скидає боєприпаси з дронів.

Російські війська продовжують активно застосовувати різні види озброєння в зоні ОСУВ "Таврія", хоча їхня інтенсивність дещо зменшилась.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.

У нас немає такого дня, щоб ворог не застосовував КАБи, але їхня кількість суттєво менша, у порівнянні із ситуацією на півночі країни та з Донеччиною. До прикладу, вчора було скинуто 2 КАБи

- сказав Лиховій.

Він також розповідає, що ворог активно застосовує артилерію. Щодня це близько 200 артилерійських обстрілів.

Я помічаю, що кількість артилерійських обстрілів, як і кількість боєприпасів, які росіяни використовують поступово зменшується. Зараз, близько 1200 боєприпасів росіяни використовують протягом доби в усій операційній зоні

- каже Лиховій.

Речник ОСУВ "Таврія" зазначає, що це на 1000 боєприпасів менше, ніж місяц тому. 

"Також ворог активно застосовує БПЛА, вчора ворог використав 262 ударних дронів, з них 259 — це FPV, а інші 3 "Ланцети". Ворог часто застосовує скиди з комптерів боєприпасів різного виду. Вчора було близько 152 скидів, з використанням 309 боєприпасів, з яких 11 — це отруйні гази", - розповів Лиховій.

Нагадаємо 

Лиовій зазначав, що ворог продовжує агресивні дії без суттєвих змін у тактиці та складі своїх військ. Незважаючи на відсутність ознак підготовки до масштабного наступу, противник активно використовує артилерію.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна

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