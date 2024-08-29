Немає такого дня, щоб ворог не застосовував КАБи - Лиховій
Київ • УНН
Речник ОСУВ "Таврія" повідомив про щоденне використання Росією КАБів та артилерії на півдні України. Інтенсивність обстрілів зменшилась, але ворог активно застосовує БПЛА та скидає боєприпаси з дронів.
Російські війська продовжують активно застосовувати різні види озброєння в зоні ОСУВ "Таврія", хоча їхня інтенсивність дещо зменшилась.
Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.
У нас немає такого дня, щоб ворог не застосовував КАБи, але їхня кількість суттєво менша, у порівнянні із ситуацією на півночі країни та з Донеччиною. До прикладу, вчора було скинуто 2 КАБи
Він також розповідає, що ворог активно застосовує артилерію. Щодня це близько 200 артилерійських обстрілів.
Я помічаю, що кількість артилерійських обстрілів, як і кількість боєприпасів, які росіяни використовують поступово зменшується. Зараз, близько 1200 боєприпасів росіяни використовують протягом доби в усій операційній зоні
Речник ОСУВ "Таврія" зазначає, що це на 1000 боєприпасів менше, ніж місяц тому.
"Також ворог активно застосовує БПЛА, вчора ворог використав 262 ударних дронів, з них 259 — це FPV, а інші 3 "Ланцети". Ворог часто застосовує скиди з комптерів боєприпасів різного виду. Вчора було близько 152 скидів, з використанням 309 боєприпасів, з яких 11 — це отруйні гази", - розповів Лиховій.
Нагадаємо
Лиовій зазначав, що ворог продовжує агресивні дії без суттєвих змін у тактиці та складі своїх військ. Незважаючи на відсутність ознак підготовки до масштабного наступу, противник активно використовує артилерію.