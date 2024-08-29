Нет такого дня, чтобы враг не применял КАБы - Лиховий
Киев • УНН
Представитель ОСУВ «Таврия» сообщил о ежедневном использовании Россией КАБов и артиллерии на юге Украины. Интенсивность обстрелов уменьшилась, но враг активно применяет БПЛА и сбрасывает боеприпасы с дронов.
Российские войска продолжают активно применять различные виды вооружения в зоне ОСУВ «Таврия», хотя их интенсивность несколько уменьшилась.
Об этом сообщил представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, передает УНН.
У нас нет такого дня, чтобы враг не применял КАБы, но их количество существенно меньше, по сравнению с ситуацией на севере страны и с Донецкой областью. К примеру, вчера было сброшено 2 КАБа
Он также рассказывает, что враг активно применяет артиллерию. Ежедневно это около 200 артиллерийских обстрелов.
Я замечаю, что количество артиллерийских обстрелов, как и количество боеприпасов, которые россияне используют постепенно уменьшается. Сейчас, около 1200 боеприпасов россияне используют в течение суток во всей операционной зоне
Представитель ОСУВ «Таврия» отмечает, что это на 1000 боеприпасов меньше, чем месяц назад.
«Также враг активно применяет БПЛА, вчера враг использовал 262 ударных дронов, из них 259 - это FPV, а остальные 3 «Ланцеты». Враг часто применяет сбросы с компьютеров боеприпасов различного вида. Вчера было около 152 сбросов, с использованием 309 боеприпасов, из которых 11 - это ядовитые газы», - рассказал Лиховой.
Напомним
Лиовий отмечал, что враг продолжает агрессивные действия без существенных изменений в тактике и составе своих войск. Несмотря на отсутствие признаков подготовки к масштабному наступлению, противник активно использует артиллерию.