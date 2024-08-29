Нет такого дня, чтобы враг не применял КАБы - Лиховий

Российские войска продолжают активно применять различные виды вооружения в зоне ОСУВ «Таврия», хотя их интенсивность несколько уменьшилась.

Об этом сообщил представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий, в эфире телемарафона, передает УНН.

У нас нет такого дня, чтобы враг не применял КАБы, но их количество существенно меньше, по сравнению с ситуацией на севере страны и с Донецкой областью. К примеру, вчера было сброшено 2 КАБа - сказал Лиховой.

Он также рассказывает, что враг активно применяет артиллерию. Ежедневно это около 200 артиллерийских обстрелов.

Я замечаю, что количество артиллерийских обстрелов, как и количество боеприпасов, которые россияне используют постепенно уменьшается. Сейчас, около 1200 боеприпасов россияне используют в течение суток во всей операционной зоне - говорит Лиховой.

Представитель ОСУВ «Таврия» отмечает, что это на 1000 боеприпасов меньше, чем месяц назад.

«Также враг активно применяет БПЛА, вчера враг использовал 262 ударных дронов, из них 259 - это FPV, а остальные 3 «Ланцеты». Враг часто применяет сбросы с компьютеров боеприпасов различного вида. Вчера было около 152 сбросов, с использованием 309 боеприпасов, из которых 11 - это ядовитые газы», - рассказал Лиховой.

Напомним

Лиовий отмечал, что враг продолжает агрессивные действия без существенных изменений в тактике и составе своих войск. Несмотря на отсутствие признаков подготовки к масштабному наступлению, противник активно использует артиллерию.