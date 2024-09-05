Окупанти активно використовують боєприпаси з отруйними речовинами, скидають їх з безпілотників - Лиховій
Київ • УНН
Речник ОСУВ "Таврія" повідомив про активне використання росіянами отруйних боєприпасів з коптерів і БПЛА. За серпень було скинуто близько 200 таких боєприпасів на лінії зіткнення в зоні ОСУВ "Таврія".
Росіяни активно використовують боєприпаси з отруйними речовинами, які скидають з коптерів і безпілотників. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, в ефірі телемарафону, передає УНН.
"російські війська постійно використовують отруйні речовини, які вони скидають з коптерів і з БПЛА. За серпень вони скинули близько 200 таких боєприпасів – на всій протяжності лінії зіткнення в операційній зоні ОУВ "Таврія". Трохи більше це відбувається в Запорізькій області – за вчора скидів було 13 з отруйними речовинами", – розповів Лиховій.
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росія відновила штурмові дії на південних напрямках, і їхня інтенсивність, а також кількість обстрілів поступово зростають до попередніх рівнів.