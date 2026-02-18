Сили оборони знищили пускову установку С-300ВМ та пункти управління БпЛА ворога - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони продовжують завдавати ударів по важливих об'єктах ворога. Уражено пускову установку ЗРК С-300ВМ, пункти управління БпЛА та зосередження сил противника.
Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях - уражено пускову установку ЗРК С-300ВМ, пункти управління БпЛА та зосередження сил і засобів противника, передає УНН із посиланням на Генштаб.
У рамках послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України
У ніч на 18 лютого 2026 року уражено:
- у районі н.п. Трудове (ТОТ Запорізької області) - район зосередження підрозділу БпЛА противника;
- у районі н.п. Токмак (ТОТ Запорізької області) - майстерню БпЛА;
- у районі н.п. Старомлинівка (ТОТ Донецької області) - вузол зв’язку;
- м. Донецьк (ТОТ Донецької області) - зосередження військової техніки окупантів.
Окрім того, 17 лютого, у районі Маріуполя (ТОТ Донецької області) уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ. Також, у районі н.п. Сальне (Курська область, рф) та у районі м. Родинське (ТОТ Донецької області), уражено пункти управління БпЛА противника
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.
