Ексклюзив
16:17 • 2596 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 8848 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 10066 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 16967 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
10:59 • 16714 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 15177 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 19826 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23124 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16959 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17803 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Сили оборони знищили пускову установку С-300ВМ та пункти управління БпЛА ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Сили оборони продовжують завдавати ударів по важливих об'єктах ворога. Уражено пускову установку ЗРК С-300ВМ, пункти управління БпЛА та зосередження сил противника.

Сили оборони знищили пускову установку С-300ВМ та пункти управління БпЛА ворога - Генштаб

Підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ударів по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях - уражено пускову установку ЗРК С-300ВМ, пункти управління БпЛА та зосередження сил і засобів противника, передає УНН із посиланням на Генштаб.

У рамках послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони продовжують завдавати ураження по важливих об’єктах ворога на його території та на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України 

- йдеться у повідомленні.

У ніч на 18 лютого 2026 року уражено:

  • у районі н.п. Трудове (ТОТ Запорізької області) - район зосередження підрозділу БпЛА противника;
    • у районі н.п. Токмак (ТОТ Запорізької області) - майстерню БпЛА;
      • у районі н.п. Старомлинівка (ТОТ Донецької області) - вузол зв’язку;
        • м. Донецьк (ТОТ Донецької області) - зосередження військової техніки окупантів.

          Окрім того, 17 лютого, у районі Маріуполя (ТОТ Донецької області) уражено пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300ВМ. Також, у районі н.п. Сальне (Курська область, рф) та у районі м. Родинське (ТОТ Донецької області), уражено пункти управління БпЛА противника 

          - додали у Генштабі.

          Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

          Генштаб підтвердив ураження Ільського НПЗ у краснодарському краї рф17.02.26, 12:38 • 3912 переглядiв

