Силы обороны уничтожили пусковую установку С-300ВМ и пункты управления БпЛА врага - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны продолжают наносить удары по важным объектам врага. Поражены пусковая установка ЗРК С-300ВМ, пункты управления БпЛА и сосредоточение сил противника.
Подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по важным объектам врага на его территории и на временно оккупированных территориях - поражена пусковая установка ЗРК С-300ВМ, пункты управления БпЛА и сосредоточение сил и средств противника, передает УНН со ссылкой на Генштаб.
В рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны продолжают наносить поражения по важным объектам врага на его территории и на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины
В ночь на 18 февраля 2026 года поражено:
- в районе н.п. Трудовое (ВОТ Запорожской области) - район сосредоточения подразделения БпЛА противника;
- в районе н.п. Токмак (ВОТ Запорожской области) - мастерскую БпЛА;
- в районе н.п. Старомлыновка (ВОТ Донецкой области) - узел связи;
- г. Донецк (ВОТ Донецкой области) - сосредоточение военной техники оккупантов.
Кроме того, 17 февраля, в районе Мариуполя (ВОТ Донецкой области) поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ. Также, в районе н.п. Сальное (Курская область, рф) и в районе г. Родинское (ВОТ Донецкой области), поражены пункты управления БпЛА противника
Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.
