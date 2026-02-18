Силы обороны уничтожили пусковую установку С-300ВМ и пункты управления БпЛА врага - Генштаб

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
16:17 • 2190 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 7872 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 9658 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 16562 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
10:59 • 16543 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
10:49 • 15102 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 19765 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 23082 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 16932 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17783 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.6м/с
75%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Делец организовал миллионную схему на поставках войску баллистических очков, которые простреливались, ему объявили подозрение - Генпрокурор18 февраля, 07:39 • 15528 просмотра
Госсекретарь Ватикана: есть значительный пессимизм и не кажется, что есть реальный прогресс в отношении мира в войне в Украине18 февраля, 09:27 • 11412 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Женеве завершились - росСМИ18 февраля, 09:58 • 20291 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 8716 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 11162 просмотра
публикации
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo15:06 • 7872 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?13:04 • 11451 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
12:34 • 16562 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 54443 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 69541 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Петер Сийярто
Руслан Кравченко
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Женева
Словакия
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto12:23 • 6390 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto11:16 • 9098 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 20214 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 32759 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 27878 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
Кх-59

Силы обороны уничтожили пусковую установку С-300ВМ и пункты управления БпЛА врага - Генштаб

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Силы обороны продолжают наносить удары по важным объектам врага. Поражены пусковая установка ЗРК С-300ВМ, пункты управления БпЛА и сосредоточение сил противника.

Силы обороны уничтожили пусковую установку С-300ВМ и пункты управления БпЛА врага - Генштаб

Подразделения Сил обороны продолжают наносить удары по важным объектам врага на его территории и на временно оккупированных территориях - поражена пусковая установка ЗРК С-300ВМ, пункты управления БпЛА и сосредоточение сил и средств противника, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

В рамках последовательных мер по снижению наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны продолжают наносить поражения по важным объектам врага на его территории и на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины 

- говорится в сообщении.

В ночь на 18 февраля 2026 года поражено:

  • в районе н.п. Трудовое (ВОТ Запорожской области) - район сосредоточения подразделения БпЛА противника;
    • в районе н.п. Токмак (ВОТ Запорожской области) - мастерскую БпЛА;
      • в районе н.п. Старомлыновка (ВОТ Донецкой области) - узел связи;
        • г. Донецк (ВОТ Донецкой области) - сосредоточение военной техники оккупантов.

          Кроме того, 17 февраля, в районе Мариуполя (ВОТ Донецкой области) поражена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ВМ. Также, в районе н.п. Сальное (Курская область, рф) и в районе г. Родинское (ВОТ Донецкой области), поражены пункты управления БпЛА противника 

          - добавили в Генштабе.

          Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

          Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ в краснодарском крае рф17.02.26, 12:38 • 3910 просмотров

          Антонина Туманова

          Война в Украине
          Техника
          Война в Украине
          Курская область
          Донецкая область
          Запорожская область
          Токмак
          Украина
          Мариуполь
          Донецк