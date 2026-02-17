Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ в краснодарском крае рф
Киев • УНН
Генштаб ВСУ подтвердил поражение Илльского НПЗ в Краснодарском крае рф в ночь на 17 февраля. Также были поражены логистические объекты и узел связи оккупантов на оккупированных территориях.
Детали
"В рамках последовательных мер по снижению наступательного и военно-экономического потенциалов российского агрессора подразделения Сил обороны продолжают наносить поражения по важным логистическим объектам врага в глубине его территории и на ВОТ Украины", - говорится в сообщении.
В частности, в ночь на 17 февраля, в районе н.п. Ильский (Краснодарский край, рф) поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский". Зафиксировано поражение цели с последующим пожаром на территории объекта
Результаты уточняются.
Ильский нефтеперерабатывающий завод, как отмечается, является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге рф и играет важную роль в производстве нефтепродуктов. Суммарная мощность установок первичной переработки составляет 6,6 млн тонн нефти в год. Предприятие задействовано в обеспечении армии оккупантов.
Также поражены районы сосредоточения противника на ВОТ Запорожской области в районах Розовки и Любимовки. Кроме того, поражены логистические объекты врага: склады МТЗ в Донецке и в районе н.п. Лидино (ВОТ Донецкой области). Также, в районе н.п. Зеленополь (ВОТ Запорожской области) поражен узел связи 127-й мотострелковой дивизии противника", - отметили в Генштабе.
Потери оккупантов и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
