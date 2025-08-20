Сили оборони підтвердили знищення ворожого ешелону на Запоріжжі та показали відео
Київ • УНН
Сили оборони Півдня України підтвердили ураження російського ешелону із пальним у Запорізькій області. Ворог залишився без пального та залізничного сполучення між Урожайним та Токмаком.
Сили оборони Півдня України підтвердили ураження російського ешелону із пальним, позбавивши ворога важливого залізничного сполучення між Урожайним та Токмаком на Запоріжжі. Про це повідомили Сили оборони Півдня України у Telegram, показавши відео, пише УНН.
Деталі
"ЗСУ мінуснули ворожий ешелон на Запоріжжі! Завдяки FPV-дронам батальйону "РОНІНИ" 65 окрема механізована бригада ЗСУ "Великий Луг" ворог залишився без пального та без залізничного сполучення між Урожайним та Токмаком, спалили ворожий ешелон з пальним", - повідомили у Силах оборони Півдня.
Як зазначається, "тепер залізничного сполучення немає, а це - серйозний удар по забезпеченню російських військ".
Нагадаємо
Раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що на окупованій частині Запорізької області Сили оборони знищили російський вантажний потяг із пальним.
Раніше УНН повідомляв, що партизанський рух "АТЕШ" провів диверсію на залізничній лінії між Сафоново та Новоолексіївкою в Херсонській області. Пошкодження релейної шафи порушило постачання військових вантажів та палива до Мелітополя.