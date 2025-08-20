Сили оборони підтвердили знищення ворожого ешелону на Запоріжжі та показали відео

$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 18990 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 19453 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 34414 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 126697 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 49073 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 47176 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 45883 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 178261 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 148497 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 129800 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 26093 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 18995 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 34422 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 178262 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Святошинський район
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

Сили оборони підтвердили знищення ворожого ешелону на Запоріжжі та показали відео

Київ • УНН

 • 1498 перегляди

Сили оборони Півдня України підтвердили ураження російського ешелону із пальним у Запорізькій області. Ворог залишився без пального та залізничного сполучення між Урожайним та Токмаком.

Сили оборони підтвердили знищення ворожого ешелону на Запоріжжі та показали відео

Сили оборони Півдня України підтвердили ураження російського ешелону із пальним, позбавивши ворога важливого залізничного сполучення між Урожайним та Токмаком на Запоріжжі. Про це повідомили Сили оборони Півдня України у Telegram, показавши відео, пише УНН.

Деталі

"ЗСУ мінуснули ворожий ешелон на Запоріжжі! Завдяки FPV-дронам батальйону "РОНІНИ" 65 окрема механізована бригада ЗСУ "Великий Луг" ворог залишився без пального та без залізничного сполучення між Урожайним та Токмаком, спалили ворожий ешелон з пальним", - повідомили у Силах оборони Півдня.

Як зазначається, "тепер залізничного сполучення немає, а це - серйозний удар по забезпеченню російських військ".

Нагадаємо

Раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що на окупованій частині Запорізької області Сили оборони знищили російський вантажний потяг із пальним. 

Раніше УНН повідомляв, що партизанський рух "АТЕШ" провів диверсію на залізничній лінії між Сафоново та Новоолексіївкою в Херсонській області. Пошкодження релейної шафи порушило постачання військових вантажів та палива до Мелітополя.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Нафта
Telegram
Запорізька область
Атеш (рух)
Збройні сили України
Херсонська область
Токмак
Мелітополь
Безпілотний літальний апарат
Запоріжжя