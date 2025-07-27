Партизани паралізували залізничне постачання окупантів на Запорізькому напрямку
Київ • УНН
Рух "АТЕШ" провів диверсію на залізничній лінії між Сафоново та Новоолексіївкою в Херсонській області. Пошкодження релейної шафи порушило постачання військових вантажів та палива до Мелітополя.
Партизани руху "АТЕШ" паралізували залізничне постачання окупантів на Запорізькому напрямку. Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram, інформує УНН.
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Зазначається, що агент руху, який діє глибоко в тилу противника, провів успішну диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Сафоново та Новоолексіївка в окупованій Херсонській області - ділянці, яка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку.
Внаслідок пошкодження релейної шафи було порушено роботу залізничної інфраструктури. Це призвело до тимчасової зупинки та затримки постачання військових вантажів і палива, що прямували у бік Мелітополя - ключового логістичного вузла окупантів
Вказується, що своєчасна доставка ресурсів має вирішальне значення підтримки боєздатності російських підрозділів, і будь-які збої у процесі підривають стійкість їх позицій.
"Точкові удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють уповільнити постачання та створити хаос у тилу ворога", - підкреслили партизани.
Нагадаємо
Минулого тижня партизани "АТЕШ" успішно провели диверсію під тулою, знищивши релейну шафу, що відповідала за рух потягів. Це спричинило серйозні перебої у залізничному сполученні, що вплинуло на постачання боєприпасів та озброєння для російських військ.
Партизани вчинили диверсію на залізниці біля Ясинуватої на Донеччині - АТЕШ28.06.25, 06:51 • 19887 переглядiв