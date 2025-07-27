Партизани паралізували залізничне постачання окупантів на Запорізькому напрямку

Партизани руху "АТЕШ" паралізували залізничне постачання окупантів на Запорізькому напрямку. Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram, інформує УНН.

Зазначається, що агент руху, який діє глибоко в тилу противника, провів успішну диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Сафоново та Новоолексіївка в окупованій Херсонській області - ділянці, яка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку.

Внаслідок пошкодження релейної шафи було порушено роботу залізничної інфраструктури. Це призвело до тимчасової зупинки та затримки постачання військових вантажів і палива, що прямували у бік Мелітополя - ключового логістичного вузла окупантів