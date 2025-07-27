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Партизани паралізували залізничне постачання окупантів на Запорізькому напрямку

Київ • УНН

 • 1264 перегляди

Рух "АТЕШ" провів диверсію на залізничній лінії між Сафоново та Новоолексіївкою в Херсонській області. Пошкодження релейної шафи порушило постачання військових вантажів та палива до Мелітополя.

Партизани паралізували залізничне постачання окупантів на Запорізькому напрямку

Партизани руху "АТЕШ" паралізували залізничне постачання окупантів на Запорізькому напрямку. Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що агент руху, який діє глибоко в тилу противника, провів успішну диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Сафоново та Новоолексіївка в окупованій Херсонській області - ділянці, яка має критичне значення для постачання військових вантажів на Запорізькому напрямку.

Внаслідок пошкодження релейної шафи було порушено роботу залізничної інфраструктури. Це призвело до тимчасової зупинки та затримки постачання військових вантажів і палива, що прямували у бік Мелітополя - ключового логістичного вузла окупантів

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що своєчасна доставка ресурсів має вирішальне значення підтримки боєздатності російських підрозділів, і будь-які збої у процесі підривають стійкість їх позицій.

"Точкові удари по вразливих елементах інфраструктури дозволяють уповільнити постачання та створити хаос у тилу ворога", - підкреслили партизани.

Нагадаємо

Минулого тижня партизани "АТЕШ" успішно провели диверсію під тулою, знищивши релейну шафу, що відповідала за рух потягів. Це спричинило серйозні перебої у залізничному сполученні, що вплинуло на постачання боєприпасів та озброєння для російських військ.

Партизани вчинили диверсію на залізниці біля Ясинуватої на Донеччині - АТЕШ28.06.25, 06:51 • 19887 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Запорізька область
Херсонська область
Мелітополь
Tesla
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