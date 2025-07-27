Партизаны парализовали железнодорожные поставки оккупантов на Запорожском направлении

Партизаны движения "АТЕШ" парализовали железнодорожное снабжение оккупантов на Запорожском направлении. Об этом говорится в сообщении движения в Telegram, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что агент движения, действующий глубоко в тылу противника, провел успешную диверсию на железнодорожной линии между населенными пунктами Сафоново и Новоалексеевка в оккупированной Херсонской области - участке, который имеет критическое значение для снабжения военных грузов на Запорожском направлении.

В результате повреждения релейного шкафа была нарушена работа железнодорожной инфраструктуры. Это привело к временной остановке и задержке поставок военных грузов и топлива, направлявшихся в сторону Мелитополя - ключевого логистического узла оккупантов - говорится в сообщении.

Указывается, что своевременная доставка ресурсов имеет решающее значение для поддержания боеспособности российских подразделений, и любые сбои в процессе подрывают устойчивость их позиций.

"Точечные удары по уязвимым элементам инфраструктуры позволяют замедлить поставки и создать хаос в тылу врага", - подчеркнули партизаны.

Напомним

На прошлой неделе партизаны "АТЕШ" успешно провели диверсию под Тулой, уничтожив релейный шкаф, отвечавший за движение поездов. Это вызвало серьезные перебои в железнодорожном сообщении, что повлияло на поставки боеприпасов и вооружения для российских войск.

Партизаны совершили диверсию на железной дороге возле Ясиноватой в Донецкой области - "АТЕШ"