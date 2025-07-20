Під російською тулою партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці: рух потягів з військовим вантажем ускладнено
Київ • УНН
Партизани "АТЕШ" успішно провели диверсію під тулою, знищивши релейну шафу, що відповідала за рух потягів. Це спричинило серйозні перебої у залізничному сполученні, що вплинуло на постачання боєприпасів та озброєння для російських військ.
Партизани руху "АТЕШ здійснили вдалу диверсію в районі залізничного полотна під російською тулою. Було знищено релейну шафу, яка відповідала за управління рухом потягів на цій ділянці, пише УНН з посиланням на повідомлення "АТЕШ".
Агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію в районі залізничного полотна під тулою - найважливішим логістичним вузлом, що грає стратегічну роль в оборонній промисловості росії. В результаті акції було знищено релейну шафу, яка відповідала за управління рухом на цій ділянці
Внаслідок пошкодження шафи виникли серйозні перебої у залізничному сполученні, що критично позначилося на своєчасному постачанні боєприпасів, озброєння та компонентів подвійного призначення з тульських заводів — таких як КБП, Туламашзавод, патронний та машинобудівний.
"Цей маршрут активно використовувався для постачання військ на лініях Харківського та Сумського напрямів", - додали в "АТЕШ".
В "АТЕШ" також повідомили, що дії агента призвели не лише до затримок у переміщенні військових вантажів та збоїв у графіку відвантаження продукції ВПК, а й до значної деморалізації окупантів.
Доповнення
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