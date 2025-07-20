Під російською тулою партизани "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці: рух потягів з військовим вантажем ускладнено

Партизани руху "АТЕШ здійснили вдалу диверсію в районі залізничного полотна під російською тулою. Було знищено релейну шафу, яка відповідала за управління рухом потягів на цій ділянці, пише УНН з посиланням на повідомлення "АТЕШ".

Агент руху "АТЕШ" провів успішну диверсію в районі залізничного полотна під тулою - найважливішим логістичним вузлом, що грає стратегічну роль в оборонній промисловості росії. В результаті акції було знищено релейну шафу, яка відповідала за управління рухом на цій ділянці - говориться у повідомленні «АТЕШ».

Внаслідок пошкодження шафи виникли серйозні перебої у залізничному сполученні, що критично позначилося на своєчасному постачанні боєприпасів, озброєння та компонентів подвійного призначення з тульських заводів — таких як КБП, Туламашзавод, патронний та машинобудівний.

"Цей маршрут активно використовувався для постачання військ на лініях Харківського та Сумського напрямів", - додали в "АТЕШ".

В "АТЕШ" також повідомили, що дії агента призвели не лише до затримок у переміщенні військових вантажів та збоїв у графіку відвантаження продукції ВПК, а й до значної деморалізації окупантів.

Доповнення

У Луганську росіяни проводять приховану примусову мобілізацію, зосереджуючись на навчальних закладах. Студентів забирають силою, відправляючи на фронт без підготовки та належного спорядження.

У Мелітополі зафіксовано прибуття живої сили, техніки та озброєння зс рф. Підрозділи посилені контрактниками та мобілізованими з ТОТ Донецької, Луганської та Херсонської областей.