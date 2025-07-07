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У Мелітополі партизани виявили скупчення окупаційних підрозділів зс рф

Київ • УНН

 • 713 перегляди

У Мелітополі зафіксовано прибуття живої сили, техніки та озброєння зс рф. Підрозділи посилені контрактниками та мобілізованими з ТОТ Донецької, Луганської та Херсонської областей.

У Мелітополі партизани виявили скупчення окупаційних підрозділів зс рф

За даними "АТЕШ" до міста прибувають підрозділи живої сили, а також техніка і озброєння зс рф. Підрозділи російських військ посилено контрактниками та насильно мобілізованими з ТОТ Донецької, Луганської та Херсонської областей, стверджує партизанський рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

У Мелітополі скупчення окупантів - спостерігається прибуття живої сили, техніки та озброєння. Джерела "АТЕШ" у Мелітополі та в лавах окупаційних підрозділів повідомляють про активне зосередження військ рф у місті.

За підтвердженою інформацією, у районі Мелітополя розміщені підрозділи 61-ї бригади морської піхоти, 28-го мотострілецького полку, резервні частини 81-го самохідного артилерійського полку 70-ї мотострілецької дивізії, а також 337-го десантно-штурмового полку. 

- передає ТГ-канал "АТЕШ".

Підрозділи посилено свіжими контрактниками і насильно мобілізованими з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської та Херсонської областей, - додається у дописі.

Нагадаємо

Українські партизани руху "АТЕШ" знищили релейну шафу біля Дебальцевого на Донеччині. Це порушило логістику та затримало постачання російських військ на Донецькому напрямку.

Партизани знищили вороже авто операторів БпЛА у Мелітополі10.06.25, 07:30 • 4498 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Донецька область
Луганська область
Дебальцеве
Херсонська область
Мелітополь
Tesla
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