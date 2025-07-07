В Мелитополе партизаны обнаружили скопление оккупационных подразделений вс рф

По данным "АТЕШ", в город прибывают подразделения живой силы, а также техника и вооружение ВС РФ. Подразделения российских войск усилены контрактниками и насильно мобилизованными из ТОТ Донецкой, Луганской и Херсонской областей, утверждает партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

В Мелитополе скопление оккупантов - наблюдается прибытие живой силы, техники и вооружения. Источники "АТЕШ" в Мелитополе и в рядах оккупационных подразделений сообщают об активном сосредоточении войск РФ в городе.

По подтвержденной информации, в районе Мелитополя размещены подразделения 61-й бригады морской пехоты, 28-го мотострелкового полка, резервные части 81-го самоходного артиллерийского полка 70-й мотострелковой дивизии, а также 337-го десантно-штурмового полка. - передает ТГ-канал "АТЕШ".

Подразделения усилены свежими контрактниками и насильно мобилизованными с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской и Херсонской областей, - добавляется в сообщении.

Напомним

Украинские партизаны движения "АТЕШ" уничтожили релейный шкаф возле Дебальцево в Донецкой области. Это нарушило логистику и задержало снабжение российских войск на Донецком направлении.

Партизаны уничтожили вражеский автомобиль операторов БпЛА в Мелитополе