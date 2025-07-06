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Партизани знищили релейну шафу біля Дебальцевого, порушивши логістику окупантів

Київ • УНН

 • 688 перегляди

Українські партизани руху "АТЕШ" знищили релейну шафу біля Дебальцевого на Донеччині. Це порушило логістику та затримало постачання російських військ на Донецькому напрямку.

Партизани знищили релейну шафу біля Дебальцевого, порушивши логістику окупантів

Знищено релейну шафу біля Дебальцевого на Донеччині, порушено логістику окупаційних військ на відповідному напрямку. Про це пише канал партизанського руху "АТЕШ", передає УНН.

По логістиці російських військ у тимчасово окупованій частині Донецької області було завдано удар силами партизанського роху. 

За даними сторінки "АТЕШ":

Агенти нашого руху здійснили нову диверсію та знищили релейну шафу біля Дебальцевого на Донеччині У результаті було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку.

Зазначається, що відповідна ділянка дороги є "важливою для забезпечення військ на пріоритетному напрямі для російських окупантів".

Нагадаємо

Військовий суд рф засудив п'ятьох мешканців Мелітополя до 11-14 років ув'язнення за підготовку теракту.

Військовий рух "Атеш" повідомив про успішну диверсію на залізниці біля Станиці Луганської.

російські окупанти почали масово та хаотично переміщувати техніку та ППО по всьому Криму, за даними агентів АТЕШ.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Донецька область
Луганська область
Дебальцеве
Крим
Мелітополь
Tesla
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