Партизаны уничтожили релейный шкаф возле Дебальцево, нарушив логистику оккупантов

Уничтожен релейный шкаф возле Дебальцево в Донецкой области, нарушена логистика оккупационных войск на соответствующем направлении. Об этом пишет канал партизанского движения "АТЕШ", передает УНН.

По логистике российских войск во временно оккупированной части Донецкой области был нанесен удар силами партизанского движения.

По данным страницы "АТЕШ":

Агенты нашего движения совершили новую диверсию и уничтожили релейный шкаф возле Дебальцево в Донецкой области. В результате была нарушена логистика и задержано снабжение оккупационных войск на Донецком направлении.

Отмечается, что соответствующий участок дороги является "важным для обеспечения войск на приоритетном направлении для российских оккупантов".

Напомним

Военный суд РФ приговорил пятерых жителей Мелитополя к 11-14 годам заключения за подготовку теракта.

Военное движение "Атеш" сообщило об успешной диверсии на железной дороге возле Станицы Луганской.

российские оккупанты начали массово и хаотично перемещать технику и ПВО по всему Крыму, по данным агентов АТЕШ.