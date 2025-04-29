росія засудила до великих строків ув'язнення п'ятьох мешканців окупованого Мелітополя
Київ • УНН
Військовий суд рф засудив п'ятьох мешканців Мелітополя до 11-14 років ув'язнення за підготовку теракту. За версією слідства, вони планували підірвати авто біля пункту видачі допомоги.
російська окупаційна влада засудила п'ятьох українців на строки від 11 до 14 років ув'язнення за те, що вони нібито готували теракт у Мелітополі. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Ігоря Горлова та Юрія Петрова засудили до 14 років позбавлення волі, Андрія Голубєва та Олександра Жукова – до 12 років, Володимира Зуєва – 11 років
Зазначається, що справу розглядав південний окружний військовий суд у ростові-на-дону. П'ять мешканців окупованого Мелітополя начебто готували теракт у місті. При цьому підсудні не визнали своєї провини.
За версією слідства, обвинувачені перебували у "Спілці учасників АТО Мелітополя". Вони нібито планували підірвати автомобіль біля пункту видачі гуманітарної допомоги у місті.
Доповнення
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області посилюються репресії проти цивільного населення. росгвардійці затримали понад 70 осіб з проукраїнськими поглядами під час "перевірок" на масових заходах.
Партизанський рух "АТЕШ" завдав удару по логістиці просіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Агенти бойового крила "АТЕШ" знищили релейну шафу, чим завдали серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів.
Цей точковий удар значно порушив логістику ворога, що позначається на їх боєздатності