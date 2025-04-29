россия приговорила к большим срокам заключения пятерых жителей оккупированного Мелитополя

российские оккупационные власти осудили пятерых украинцев на сроки от 11 до 14 лет лишения свободы за то, что они якобы готовили теракт в Мелитополе. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

Игоря Горлова и Юрия Петрова приговорили к 14 годам лишения свободы, Андрея Голубева и Александра Жукова – к 12 годам, Владимира Зуева – 11 лет - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело рассматривал южный окружной военный суд в ростове-на-дону. Пять жителей оккупированного Мелитополя якобы готовили теракт в городе. При этом подсудимые не признали своей вины.

По версии следствия, обвиняемые находились в "Союзе участников АТО Мелитополя". Они якобы планировали подорвать автомобиль возле пункта выдачи гуманитарной помощи в городе.

Дополнение

На временно оккупированных территориях Запорожской области усиливаются репрессии против гражданского населения. росгвардейцы задержали более 70 человек с проукраинскими взглядами во время "проверок" на массовых мероприятиях.

Партизанское движение "АТЕШ" нанесло удар по логистике просиян во временно оккупированном Мелитополе. Агенты боевого крыла "АТЕШ" уничтожили релейный шкаф, чем нанесли серьезный удар по системе управления железнодорожным сообщением оккупантов.