Партизани провели диверсію і порушили логістику окупантів на Луганщині -"АТЕШ"
Київ • УНН
Військовий рух "Атеш" повідомив про успішну диверсію на залізниці біля Станиці Луганської. Знищення трансформаторної шафи призвело до порушення логістики військ рф.
Партизани військового руху "Атеш"знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста у Луганській області. Результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ та затримки у постачанні техніки та запчастин. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Руху.
Агенти нашого руху знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста. Станиця Луганська у Луганській області
За словами партизанів, цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад
Зазначається, що результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ та затримки у постачанні техніки та запчастин.
Нагадаємо
Партизани завдали удару по системі управління залізничним сполученням, що суттєво впливає на постачання боєприпасів та техніки на Роботинському та Кам'янському напрямках. Це викликає логістичний хаос у ворога.
У Криму окупанти готують облави на проукраїнських активістів - АТЕШ25.04.25, 15:44 • 2788 переглядiв