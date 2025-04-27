Партизани провели диверсію і порушили логістику окупантів на Луганщині -"АТЕШ"

Партизани військового руху "Атеш"знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста у Луганській області. Результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ та затримки у постачанні техніки та запчастин. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Руху.

Агенти нашого руху знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста. Станиця Луганська у Луганській області - йдеться у дописі "Атеш".

За словами партизанів, цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад

Зазначається, що результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ та затримки у постачанні техніки та запчастин.

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Партизани завдали удару по системі управління залізничним сполученням, що суттєво впливає на постачання боєприпасів та техніки на Роботинському та Кам'янському напрямках. Це викликає логістичний хаос у ворога.

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