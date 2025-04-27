Партизани провели диверсію і порушили логістику окупантів на Луганщині -"АТЕШ"

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат
Ексклюзив
05:03 • 306 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 22470 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 45076 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 31973 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 83347 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 54078 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 46301 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 49990 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 52810 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 09:10 • 41514 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+5°
4.9м/с
55%
757 мм
Популярнi новини

В Україну повернули ще 12 викрадених рф дітей: одного з них окупанти викрали у бабусі

26 квітня, 19:28 • 4472 перегляди

Сенатор США пригрозив росії новими санкціями: "якщо не прийме рішення про чесний, міцний мир"

26 квітня, 22:29 • 3858 перегляди

В Ірані назвали ймовірну причину потужного вибуху в порту, кількість загиблих та постраждалих зросла

23:52 • 3458 перегляди

Сполучені Штати звинувачують китайську компанію, яка допомагала рф у війні проти України, у співпраці з хуситами - WSJ

01:03 • 4738 перегляди

Південна Корея заявила про випадкову стрілянину на кордоні у бік КНДР

04:02 • 2996 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 83338 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 81117 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 110970 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 161900 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 322852 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Урсула фон дер Ляєн

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 22451 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 28983 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 65700 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 57666 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 61753 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Готовність 2030

Signal

КАБ-250

Партизани провели диверсію і порушили логістику окупантів на Луганщині -"АТЕШ"

Київ • УНН

 • 708 перегляди

Військовий рух "Атеш" повідомив про успішну диверсію на залізниці біля Станиці Луганської. Знищення трансформаторної шафи призвело до порушення логістики військ рф.

Партизани провели диверсію і порушили логістику окупантів на Луганщині -"АТЕШ"

Партизани військового руху "Атеш"знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста у Луганській області. Результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ та затримки у постачанні техніки та запчастин. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Руху.

Агенти нашого руху знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста. Станиця Луганська у Луганській області

- йдеться у дописі "Атеш".

За  словами партизанів, цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад

Зазначається, що результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ та затримки у постачанні техніки та запчастин. 

Нагадаємо

Партизани завдали удару по системі управління залізничним сполученням, що суттєво впливає на постачання боєприпасів та техніки на Роботинському та Кам'янському напрямках. Це викликає логістичний хаос у ворога.

У Криму окупанти готують облави на проукраїнських активістів - АТЕШ25.04.25, 15:44 • 2788 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКримінал та НП
Луганська область
Атеш
Brent
$66.98
Bitcoin
$94,017.70
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,797.88