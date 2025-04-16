В Мелітополі партизани з "АТЕШ" знищили релейну шафу, порушивши логістику окупантів

Партизанський рух "АТЕШ" завдав удару по логістиці просіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху у Telegram.

Зазначається, що агенти бойового крила "АТЕШ" успішно провели диверсію, знищивши релейну шафу, чим завдали серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів.

Цей точковий удар значно порушив логістику ворога, що позначається на їх боєздатності