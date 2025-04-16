В Мелітополі партизани з "АТЕШ" знищили релейну шафу, порушивши логістику окупантів
Київ • УНН
Партизани завдали удару по системі управління залізничним сполученням, що суттєво впливає на постачання боєприпасів та техніки на Роботинському та Кам'янському напрямках. Це викликає логістичний хаос у ворога.
Партизанський рух "АТЕШ" завдав удару по логістиці просіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху у Telegram.
Деталі
Зазначається, що агенти бойового крила "АТЕШ" успішно провели диверсію, знищивши релейну шафу, чим завдали серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів.
Цей точковий удар значно порушив логістику ворога, що позначається на їх боєздатності
Активісти вказують, що Мелітополь є ключовим транспортним вузлом, через який окупанти перекидають боєприпаси, паливо та військову техніку для ведення бойових дій на Роботинському та Кам'янському напрямках.
"Зараз, коли активні битви продовжуються, будь-яка затримка постачання критично послаблює окупантів та викликає логістичний хаос", - пояснюють в "АТЕШ".
Нагадаємо
Днями в одному з населених пунктів на Донецькому напрямку відбулася операція з пошкодження ворожої техніки, організована агентом "АТЕШ". Операція стала черговим ударом по військовій техніці окупантів.
В окупованому Криму росгвардія посилила патрулювання через страх перед партизанами - АТЕШ15.04.25, 21:18 • 6368 переглядiв