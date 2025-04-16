В Мелітополі партизани з "АТЕШ" знищили релейну шафу, порушивши логістику окупантів

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 19749 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 86067 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 45701 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 51210 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 57904 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 101479 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 92135 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35946 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60906 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 110350 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
46%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 101900 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 61058 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 35334 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 29402 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 17925 перегляди
Публікації

Злив про обшук: співробітниця АРМА могла діяти "за вказівкою", але зізнатися в цьому побоїться

14:30 • 1964 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 86082 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 103030 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 101488 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 92144 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 61849 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 31696 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 32592 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33711 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35885 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

В Мелітополі партизани з "АТЕШ" знищили релейну шафу, порушивши логістику окупантів

Київ • УНН

 • 2842 перегляди

Партизани завдали удару по системі управління залізничним сполученням, що суттєво впливає на постачання боєприпасів та техніки на Роботинському та Кам'янському напрямках. Це викликає логістичний хаос у ворога.

В Мелітополі партизани з "АТЕШ" знищили релейну шафу, порушивши логістику окупантів

Партизанський рух "АТЕШ" завдав удару по логістиці просіян у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху у Telegram.

Деталі

Зазначається, що агенти бойового крила "АТЕШ" успішно провели диверсію, знищивши релейну шафу, чим завдали серйозного удару по системі управління залізничним сполученням окупантів.

Цей точковий удар значно порушив логістику ворога, що позначається на їх боєздатності

- йдеться у повідомленні.

Активісти вказують, що Мелітополь є ключовим транспортним вузлом, через який окупанти перекидають боєприпаси, паливо та військову техніку для ведення бойових дій на Роботинському та Кам'янському напрямках.

"Зараз, коли активні битви продовжуються, будь-яка затримка постачання критично послаблює окупантів та викликає логістичний хаос", - пояснюють в "АТЕШ".

Нагадаємо

Днями в одному з населених пунктів на Донецькому напрямку відбулася операція з пошкодження ворожої техніки, організована агентом "АТЕШ". Операція стала черговим ударом по військовій техніці окупантів.

В окупованому Криму росгвардія посилила патрулювання через страх перед партизанами - АТЕШ15.04.25, 21:18 • 6368 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Атеш
Мелітополь
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40