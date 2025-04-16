В Мелитополе партизаны из "АТЕШ" уничтожили релейный шкаф, нарушив логистику оккупантов
Киев • УНН
Партизаны нанесли удар по системе управления железнодорожным сообщением, что существенно влияет на поставки боеприпасов и техники на Работинском и Каменском направлениях. Это вызывает логистический хаос у врага.
Партизанское движение "АТЕШ" нанесло удар по логистике просеянных во временно оккупированном Мелитополе. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.
Детали
Отмечается, что агенты боевого крыла "АТЕШ" успешно провели диверсию, уничтожив релейный шкаф, чем нанесли серьезный удар по системе управления железнодорожным сообщением оккупантов.
Этот точечный удар значительно нарушил логистику врага, что сказывается на их боеспособности
Активисты указывают, что Мелитополь является ключевым транспортным узлом, через который оккупанты перебрасывают боеприпасы, топливо и военную технику для ведения боевых действий на Роботинском и Каменском направлениях.
"Сейчас, когда активные сражения продолжаются, любая задержка поставок критически ослабляет оккупантов и вызывает логистический хаос", - объясняют в "АТЕШ".
Напомним
На днях в одном из населенных пунктов на Донецком направлении состоялась операция по повреждению вражеской техники, организованная агентом "АТЕШ". Операция стала очередным ударом по военной технике оккупантов.
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