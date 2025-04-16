В Мелитополе партизаны из "АТЕШ" уничтожили релейный шкаф, нарушив логистику оккупантов

Партизанское движение "АТЕШ" нанесло удар по логистике просеянных во временно оккупированном Мелитополе. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.

Отмечается, что агенты боевого крыла "АТЕШ" успешно провели диверсию, уничтожив релейный шкаф, чем нанесли серьезный удар по системе управления железнодорожным сообщением оккупантов.

Этот точечный удар значительно нарушил логистику врага, что сказывается на их боеспособности