Партизаны провели диверсию и нарушили логистику оккупантов в Луганской области - "АТЕШ"

Партизаны военного движения "Атеш" уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле города в Луганской области. Результатом успешно проведенной диверсии стало нарушение логистики оккупационных войск и задержки в поставках техники и запчастей. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Движения.

Агенты нашего движения уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле города. Станица Луганская в Луганской области - говорится в заметке "Атеш".

По словам партизан, этой дорогой оккупанты перевозили ресурсы для снабжения войск, а также непосредственно военную технику и личный состав

Отмечается, что результатом успешно проведенной диверсии стало нарушение логистики оккупационных войск и задержки в поставках техники и запчастей.

Напомним

Партизаны нанесли удар по системе управления железнодорожным сообщением, что существенно влияет на поставки боеприпасов и техники на Роботинском и Каменском направлениях. Это вызывает логистический хаос у врага.

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