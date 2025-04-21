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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 17981 перегляди

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АТЕШ: Окупанти масово переміщують техніку та ППО в Криму

Київ • УНН

 • 910 перегляди

російські окупанти почали масово та хаотично переміщувати техніку та ППО по всьому Криму, за даними агентів АТЕШ. Це може свідчити про паніку, а не про посилення заходів безпеки.

АТЕШ: Окупанти масово переміщують техніку та ППО в Криму

російські окупанти почали масово переміщати техніку та засоби протиповітряної оборони (ППО) по всьому Кримському півострові. Агенти військово-партизанського руху "АТЕШ" інформують у Telegram-каналі, що таким чином рф намагається посилити заходи безпеки, передає УНН.

Деталі

У понеділок, 21 квітня агенти "АТЕШ" повідомили, що окупанти почали масово переміщувати техніку та засоби ППО по всьому Кримському півострові. Часто цей процес не скоординований та хаотичний.

За інформацією наших агентів з числа військовослужбовців ЗС рф, у Криму намагаються посилити заходи безпеки. Але на землі все зводиться до того, що техніку перевозять туди-сюди без конкретного плану і це більше схоже на паніку, щоб дати звіт начальству про проведені заходи. Ситуація нагадує період 2023-2024, коли по Криму активно завдавали ударів

- йдеться у дописі "АТЕШ"

"Ми продовжуємо спостерігати за діями рашистів на півострові та передаємо всю важливу інформацію Силам оборони України. У кожному місті у нас є очі, від яких неможливо втекти", - додали партизани руху.

Нагадаємо

В окупованому Криму підрозділи росгвардії отримали наказ посилити патрулювання для виявлення партизанських рухів. Окупанти приділяють увагу виявленню розповсюджувачів агітаційних матеріалів.

Підірвали перед самим прибуттям залізничного складу з боєкомплектом: чергова успішна операція "АТЕШ" у Криму12.03.25, 05:59 • 131491 перегляд

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