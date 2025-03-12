Підірвали перед самим прибуттям залізничного складу з боєкомплектом: чергова успішна операція "АТЕШ" у Криму
Київ • УНН
Рух "АТЕШ" повідомив про успішну диверсію біля Севастополя, внаслідок якої було завдано значної шкоди логістиці ворога. Залізничний склад з боєкомплектом не прибув вчасно.
Партизани руху "АТЕШ" заявили про проведення успішної диверсії біля Севастополя (АР Крим), внаслідок якої було завдано значної шкоди логістиці ворога. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал руху "АТЕШ".
Деталі
Зазначається, у ніч проти 09 березня агенти руху "АТЕШ" успішно провели диверсію у Криму, біля Севастополя. Вибухи сталися перед самим прибуттям залізничного складу з боєкомплектом, що завдало значної шкоди логістиці окупантів.
Цієї ночі ми завдали ще одного удару по логістиці ворога, проте деталі акції поки що не розкриваємо з метою безпеки наших агентів
За словами партизанів, відновлення руху займе час, а отже, російські війська знову зіткнуться з нестачею боєприпасів на передовій.
Партизани "АТЕШ" зірвали постачання палива окупантам у Запорізькій області09.03.25, 06:29 • 42904 перегляди