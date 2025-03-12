Підірвали перед самим прибуттям залізничного складу з боєкомплектом: чергова успішна операція "АТЕШ" у Криму

Партизани руху "АТЕШ" заявили про проведення успішної диверсії біля Севастополя (АР Крим), внаслідок якої було завдано значної шкоди логістиці ворога. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал руху "АТЕШ".

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Зазначається, у ніч проти 09 березня агенти руху "АТЕШ" успішно провели диверсію у Криму, біля Севастополя. Вибухи сталися перед самим прибуттям залізничного складу з боєкомплектом, що завдало значної шкоди логістиці окупантів.

Цієї ночі ми завдали ще одного удару по логістиці ворога, проте деталі акції поки що не розкриваємо з метою безпеки наших агентів - йдеться у дописі.

За словами партизанів, відновлення руху займе час, а отже, російські війська знову зіткнуться з нестачею боєприпасів на передовій.

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