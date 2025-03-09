Партизани "АТЕШ" зірвали постачання палива окупантам у Запорізькій області

Партизани руху "АТЕШ" заявили, що завадили постачанню палива угрупованню російських загарбників у Запорізькій області. Диверсія була проведена у Джанкойському районі окупованого Криму. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал руху "АТЕШ".

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У неділю, 09 березня представники українського підпілля оприлюднили подробиці чергової операції "АТЕШ".

Наші агенти успішно провели операцію зі зриву логістики окупантів у Джанкойському районі. Ми вистежували склад з паливом, що прямував у Запорізьку область, і завдали удару по залізничній інфраструктурі, знищивши релейну шафу - йдеться у дописі партизанів.

Зазначається, що в результаті цих дій перекидання техніки залізницею було затримане, а окупанти зіткнулися з проблемами в постачанні.

В "АТЕШ" уточнили, що провели таку операцію біля населеного пункту Столбове Джанкойського району КР Крим.

А також оприлюднили координати: 45.818621412, 34.43630964, й кадри з результатами диверсії.

Нагадаємо, раніше партизани "АТЕШ" знищили військову техніку рф попри патрулі. На території військової частини у московській області сталася диверсія з підпалом техніки окупантів. Інцидент спричинив паніку серед особового складу та розслідування командування.

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