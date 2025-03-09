Заборона США на передачу розвідданих зашкодить Україні на полі бою і в захисті тилу - Інститут вивчення війни

Припинення з боку США обміну розвідданими зашкодить здатності України просуватися і захищатися на полі бою, а також погіршить ситуацію із захистом цивільного населення від російських ударів. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму огляді, передає УНН.

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Західні та українські посадовці зазначили, що призупинення обміну розвідданими з боку США має наслідки на полі бою.

Видання Time повідомило 8 березня, що п'ять високопоставлених західних і українських чиновників і військових заявили, що призупинення надання розвідувальних даних США Україні допомогло російським військам просунутися на полі бою - звітує Інститут вивчення війни.

Зазначається, що неназваний офіцер повідомив виданню Time, що призупинення позбавило українські війська можливості використовувати "деякі з найкращих систем озброєнь".

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Джерело в українському уряді заявило, що призупинення найбільше вплинуло на українські операції в Курській області, і що українські сили втратили здатність виявляти російські літаки, які наближаються до України, що ставить під загрозу здатність попереджати цивільне населення і військовослужбовців про майбутні російські удари.

ISW не може самостійно перевірити заяви про наслідки призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною на місцях. Проте, за оцінками ISW, повне припинення обміну розвідувальною інформацією з США зашкодить здатності України використовувати удари великої дальності для ефективності на полі бою і захисту від російських наступальних операцій, а також дозволить російським військам інтенсифікувати свої безпілотні і ракетні удари по українському тилу, що вплине на мільйони українських цивільних осіб і на розвиток оборонно-промислової бази України - пишуть аналітики ISW.

Разом з тим європейські держави продовжують докладати зусиль, щоб розширити обмін розвідувальною інформацією з Україною після призупинення співпраці зі Сполученими Штатами.

Ключові висновки ISW за 8 березня:

· Масштаби призупинення США обміну розвідувальною інформацією з Україною залишаються незрозумілими.

· Західні та українські посадовці зазначили, що призупинення обміну розвідувальною інформацією з боку США має наслідки на полі бою.

· Європейські держави продовжують докладати зусиль, щоб розширити обмін розвідданими з Україною після призупинення обміну розвідданими з боку США.

· російські війська посилили свою багатовекторну кампанію з ліквідації залишків українського угруповання в Курській області 7 та 8 березня.

· російські війська, схоже, руйнують мости в Курській області та вздовж міжнародного кордону, ймовірно, як частину зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити відходу українських військ з Курської області в Україну.

· Заступник начальника Головного військово-політичного управління Міністерства оборони росії, командир спецназу "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудінов заявив про активізацію російських зусиль у Курській області 8 березня.

· У ніч з 7 на 8 березня та вдень 8 березня російські війська здійснили серію ракетних ударів та ударів з безпілотників по тилових та прилеглих до них районах України, при цьому українські війська не збили жодної російської балістичної ракети.

· кремль продовжує просувати неправдивий наратив про те, що країни-члени Європейського Союзу й Україна прагнуть затягування та ескалації війни в Україні, щоб відволікти росію від власної довготривалої підготовки до війни із Заходом.

· Президент України Володимир Зеленський заявив 8 березня, що глава Адміністрації Президента України Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, міністр оборони України Рустем Умєров і заступник керівника Офісу Президента України полковник Павло Паліса візьмуть участь в українсько-американських переговорах 11 березня в Джидді, Саудівська Аравія.

. Українські війська просунулися під Торецьком і Покровськом, а російські війська просунулися у Курській області, а також під Торецьком і Покровськом.

Нагадаємо

В The New York Times повідомили про призупинення передачі розвідувальних даних США Україні щодо попередження про удари ворога. Пауза також торкнулася інформації про націлювання систем HIMARS.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив про готовність надавати Україні розвідувальні дані. Ця заява прозвучала після того, як США призупинили обмін розвідданими з Києвом.

Прем'єр Польщі Дональд Туск припускає, що призупинення обміну розвідданими між США та Україною може бути тактикою переговорів. Він вірить у продовження підтримки, але закликає ЄС розвивати власні можливості.

Прем'єр Швеції заявив, що не лише США надають Україні важливі розвіддані, але й інші країни. Це сталося після того, як США призупинили військову допомогу та обмін розвідданими з Україною.

Велика Британія не припинить надавати розвідувальні дані Україні після призупинення обміну з боку США. Дані включатимуть супутникову розвідку та аналітику для можливості завдання ударів.

МЗС України не коментує призупинення передачі розвідданих від США. Україна активно працює з європейськими партнерами над посиленням військової підтримки.

Україна отримувала 80% розвідданих від країн-союзників, переважно США - Politico