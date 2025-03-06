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Туск вірить у продовження підтримки з розвідкою США для України

Київ • УНН

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Прем'єр Польщі Дональд Туск припускає, що призупинення обміну розвідданими між США та Україною може бути тактикою переговорів. Він вірить у продовження підтримки, але закликає ЄС розвивати власні можливості.

Туск вірить у продовження підтримки з розвідкою США для України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що припинення підтримки з розвідкою США для України може бути тактикою переговорів, і вірить, що її буде продовжено, пише УНН з посиланням на TVN24.

Я глибоко вірю, що підтримка американської сторони як у зв’язку, так і в розвідці та зборі інформації (...) триватиме. Замінити (її) нелегко

- сказав Туск по прибуттю на саміт ЄС.

Він також висловив підозру, що пропозиції відкликати військову допомогу можуть бути частиною переговорної стратегії.

"Ми б дуже хотіли, щоб ці пропозиції про відкликання тієї чи іншої форми американської допомоги були просто пропозиціями, просто тактикою переговорів, а не фактом, тому що ми дуже розраховуємо на повну підтримку Польщі, Європи з боку Америки. Імовірно, це метод дій американської адміністрації. Це змушує мене думати, що це не остаточне рішення", - сказав Туск.

Водночас він заявив, що ЄС має нарощувати незалежні можливості в цій сфері.

"Незважаючи на це, Україна і всі європейські країни також повинні працювати над власними можливостями в цьому вимірі. У цьому немає сумнівів. Але давайте не будемо робити нічого, що могло б переконати декого у Вашингтоні, що Америка для цього не потрібна, тому що вона, звісно, ​​потрібна", - підкреслив прем'єр Польщі.

Контекст

3 березня стало відомо про рішенням адміністрації Трампа призупинити постачання військової допомоги Україні. Це сталося після перепалки в Овальному кабінеті під час зустрічі президента США Дональда Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Польща підтвердила інформацію американської сторони щодо призупинки допомоги.

Спочатку повідомлялося, що призупинка не зачепила обмін розвідданими. Однак 5 березня преса почала писати з посиланням на джерела, що це також було поставлено на паузу. Згодом директор ЦРУ Джон Реткліфф опосередковано підтвердив паузу у допомозі Україні "на розвідувальному фронті".

4 березня, перед виступом Трампа у Конгресі, Президент України Володимир Зеленський опублікував у соцмережах довге повідомлення, у якому похвалив "сильне лідерство" президента США, висловлювив вдячність за військову допомогу Україні та описав їхню перепалку як "прикру".

Він сказав, що готовий "сісти за стіл переговорів" з Трампом і підписати угоду щодо корисних копалин, а також, що підтримає припинення вогню на морі та в повітрі.

Президент США Дональд Трамп під час виступу у Конгресі 4 березня заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому, зокрема вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів та підписати угоду про надра.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Дональд Трамп
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