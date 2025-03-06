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Туск верит в продолжение поддержки со стороны разведки США для Украины

Киев • УНН

 • 14783 просмотра

Премьер Польши Дональд Туск предполагает, что приостановление обмена разведданными между США и Украиной может быть тактикой переговоров. Он верит в продолжение поддержки, но призывает ЕС развивать собственные возможности.

Туск верит в продолжение поддержки со стороны разведки США для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что прекращение поддержки со стороны разведки США для Украины может быть тактикой переговоров, и верит, что ее продолжат, пишет УНН со ссылкой на TVN24.

Я глубоко верю, что поддержка американской стороны как в связи, так и в разведке и сборе информации (...) будет продолжаться. Заменить (ее) нелегко

- сказал Туск, прибыв на саммит ЕС.

Он также выразил подозрение, что предложения отозвать военную помощь могут быть частью переговорной стратегии.

"Мы бы очень хотели, чтобы эти предложения о отзыве той или иной формы американской помощи были просто предложениями, просто тактикой переговоров, а не фактом, потому что мы очень рассчитываем на полную поддержку Польши, Европы со стороны Америки. Вероятно, это метод действий американской администрации. Это заставляет меня думать, что это не окончательное решение", - сказал Туск.

В то же время он заявил, что ЕС должен наращивать независимые возможности в этой сфере.

"Несмотря на это, Украина и все европейские страны также должны работать над собственными возможностями в этом измерении. В этом нет сомнений. Но давайте не будем делать ничего, что могло бы убедить некоторых в Вашингтоне, что Америка для этого не нужна, потому что она, конечно, нужна", - подчеркнул премьер Польши.

Контекст

3 марта стало известно о решении администрации Трампа приостановить поставки военной помощи Украине. Это произошло после перепалки в Овальному кабинете во время встречи президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Венсом.

Польша подтвердила информацию американской стороны о приостановке помощи.

Сначала сообщалось, что приостановка не затронула обмен разведданными. Однако 5 марта пресса начала писать со ссылкой на источники, что это также было поставлено на паузу. Впоследствии директор ЦРУ Джон Ретклифф косвенно подтвердил паузу в помощи Украине "на разведывательном фронте".

4 марта, перед выступлением Трампа в Конгрессе, Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях длинное сообщение, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь Украине и описал их перепалку как "неприятную".

Он сказал, что готов "сесть за стол переговоров" с Трампом и подписать соглашение о полезных ископаемых, а также, что поддержит прекращение огня на море и в воздухе.

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе 4 марта заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о недрах.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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