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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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США "відрізають" обмін розвідданими з Україною - FT

Київ • УНН

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США пішли на заморозку з наданням розвідувальних даних Україні після рішення адміністрації Трампа про призупинення військової допомоги. Три офіційні особи підтвердили заморожування каналів розвідки між Вашингтоном та Києвом.

США "відрізають" обмін розвідданими з Україною - FT

США пішли на заморожування з наданням розвідувальних даних Україні, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

"США відрізав обмін розвідданими з Києвом, що може серйозно ускладнити здатність українських військових атакувати російські війська", - пише FT з посиланням на офіційних осіб, знайомих із ситуацією.

Цей крок, як зазначається, послідував за рішенням адміністрації Трампа в понеділок призупинити постачання військової допомоги Україні.

"Три офіційні особи, знайомі з рішенням, підтвердили, що Вашингтон заморозив канали розвідки з Києвом", - пише видання.

Раніше

Daily Mail 4 березня пізно ввечері повідомило, що Вашингтон заборонив Великій Британії ділитися з Україною військовими розвідувальними даними США.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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