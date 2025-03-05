США "відрізають" обмін розвідданими з Україною - FT

США пішли на заморожування з наданням розвідувальних даних Україні, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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"США відрізав обмін розвідданими з Києвом, що може серйозно ускладнити здатність українських військових атакувати російські війська", - пише FT з посиланням на офіційних осіб, знайомих із ситуацією.

Цей крок, як зазначається, послідував за рішенням адміністрації Трампа в понеділок призупинити постачання військової допомоги Україні.

"Три офіційні особи, знайомі з рішенням, підтвердили, що Вашингтон заморозив канали розвідки з Києвом", - пише видання.

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Daily Mail 4 березня пізно ввечері повідомило, що Вашингтон заборонив Великій Британії ділитися з Україною військовими розвідувальними даними США.